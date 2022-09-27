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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار بمدرسة روسية إلى 17 قتيلا .. ومصر تدين وتعزي أسر الضحايا

اطلاق نار في مدرسة
اطلاق نار في مدرسة بروسيا

أعلنت السلطات الروسية عن ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق نار بمدرسة في إيجيفسك، إلى 17 قتيلا بينهم 11 طفلا و6 بالغين، حسب وكالة ريا نوفوستي الروسية 

واقتحم رجل، يبلغ من العمر 34 عاما، المدرسة رقم 88 في إيجيفسك، وقام بإطلاق النار على الموجودين ثم انتحر، ما اسفقر عن اصابة 24 ضحية بينهم 22 قاصراً وشخصان بالغين".

وبحسب وزير التعليم الروسي سيرجي كرافتسوف ، خضع الجاني للرعاية نفسية كونه يعاني من مرض انفصام الشخصية.

وأوضح رئيس لجنة سياسة المعلومات في مجلس الدوما ، ألكسندر خينشتاين ، أن الجاني كان مسلحًا بمسدسين.

وفتحت لجنة التحقيق قضية جنائية بموجب المادتين "قتل شخصين أو أكثر، بمن فيهم قاصر أو شخص آخر، معروف للمذنب أنه في حالة عجز ، وارتكب بطريقة خطرة بشكل عام" و "الاتجار غير المشروع بالأسلحة . " كما تم إعلان الحداد أربعة أيام في منطقة أودمورتيا.

مصر تعزي روسيا

وأعربت وزارة الخارجية في بيان صادر عن متحدثها الرسمي، عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابى البغيض الذي استهدف مدرسة في مدينة إيجيفسك بروسيا اليوم ٢٦ سبتمبر الجاري، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الضحايا من بينهم أطفال. 
 

وأعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص تعازى جمهورية مصر العربية لحكومة وشعب روسيا الاتحادية وذوي الضحايا جراء هذا الحادث الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.
 

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