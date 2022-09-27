بالمجان.. فتح المتاحف والمواقع الآثرية في مصر للزائرين اليوم

تستقبل المتاحف والمواقع الأثرية اليوم جميع زوراها من المصريين والأشقاء العرب والأجانب المقيمين بالمجان، وذلك تزامنا مع يوم السياحة العالمي و الاحتفال و مرور 200 عام على نشآة علم المصريات ، باستثناء مقابر توت عنخ آمون و نفرتارى و سيتي الاول ورمسيس السادس و اهرامات الجيزة من الداخل وذلك وفقا لموافقة المجلس الاعلي للاثار على ذلك.

من جانبه يحتفل القطاع السياحي المصري و العالمي بـ يوم السياحة العالمي الذى يوافق 27 سبتمبر من كل عام ، والذى جاء تحت شعار "إعادة التفكير في السياحة" ليوجه رسالة نحو القطاع السياحي و النظرة اليه بعمق في طريقة إدارته.

وتقوم منظمة السياحة العالمية بالاحتفال بيوم السياحة العالمي فى بالي بـ اندونسيا هذا العام ، عبر عدة فعاليات واحتفالات من عروض ورسائل هامة عن القطاع السياحي حول العالم واخر ماتوصلت اليه من سياسات تدعم نمو السياحة المستدامة.



يذكر أنه أطلقت وزارة السياحة والآثار حملة ترويجية عبر صفحات السوشيال ميديا تحت شعار ذكؤى مرور 200 عام على نشأة علم المصريات، لتعريف الجمهور بعدة علامات عن الحروف المصرية القديمة ، و التى نالت استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي.