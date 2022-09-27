توقف صعود الدولار الجامح.. واحتمال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول

حاولت الأسواق الآسيوية الاستقرار اليوم الثلاثاء بعد أيام قليلة من تعثر الأسهم، وانهيار السندات، وهبوط الجنيه الاسترليني ، وارتفاع الدولار، مع تراجع الدولار الامريكي قليلاً واستقرار الأسهم.

الجنيه الإسترليني، الذي انهار إلى مستوى قياسي منخفض 1.0327 دولار يوم الاثنين ، تعافى إلى 1.0742 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.7٪ ، وانخفض أوسع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (.MIAPJ0000PUS) بنسبة 0.1٪. ارتفع مؤشر نيكي الياباني (.N225) بنسبة 0.7٪.

ومع ذلك ، كان المحللون متشككين بشأن التوقعات، حيث إن الأسواق - المتوترة بالفعل من احتمال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول - أصبحت أكثر قلقًا من الاضطرابات في الأصول البريطانية استجابةً لخطط الإنفاق الحكومية.

وتخطط بريطانيا لتخفيضات ضريبية بالإضافة إلى الدعم الضخم للطاقة ، وأدى الافتقار إلى الثقة في الاستراتيجية وتمويلها إلى إعاقة السندات الذهبية والجنيه الإسترليني يوم الجمعة ومرة ​​أخرى يوم الاثنين.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات بمقدار 100 نقطة أساس في يومي تداول.

وقال يوتينج شاو ، محلل الاقتصاد الكلي في ستيت ستريت جلوبال ماركتس: '(إنه) بالتأكيد شيء يتكشف ... ربما نكون فقط في مرحلة أولية معينة من رؤية كيف يستوعب السوق هذا النوع من المعلومات'.

واضاف 'بالطبع كانت خطة التخفيضات الضريبية نفسها تهدف حقًا إلى تحفيز النمو وتقليل أعباء الأسرة ، لكنها تثير التساؤل حول الآثار المترتبة على السياسات النقدية'.

وبعد انخفاض الجنيه الاسترليني، قال بنك إنجلترا إنه لن يتردد في تغيير أسعار الفائدة وكان يراقب الأسواق 'عن كثب'.

وأدى الامتداد إلى الأسواق الأمريكية إلى دفع وول ستريت إلى عمق أكبر في سوق هابطة ، ورفع عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بأكثر من 20 نقطة أساس إلى أعلى مستوى في 12 عامًا عند 3.933٪ ، وأبقى على عرض الدولار.

وبعد أسبوعين من الخسائر المستمرة في الغالب في سوق الأسهم الأمريكية ، أكد مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) يوم الاثنين أنه كان في سوق هابطة ، متتبعًا بدايته إلى الانخفاضات في أوائل يناير.

أكد مؤشر S&P 500 (.SPX) في يونيو أنه في سوق هابطة ، وأنهى يوم الاثنين الجلسة دون أدنى مستوى إغلاق في منتصف يونيو ، ممتدًا عمليات البيع الإجمالية لهذا العام.

وقال شاو من ستيت ستريت إن حالة عدم اليقين تنتشر في السوق وتؤثر على معنويات المستثمرين.

وقالت: 'نحن ندخل بالفعل مرحلة من التباطؤ قليلاً عندما يتعلق الأمر بالتعافي العالمي. والتشديد المستمر للبنوك المركزية سيؤدي بالطبع إلى مزيد من الألم فيما يتعلق بتعافي الاقتصاد المحلي'.

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1٪ إلى 113.8 ، بعد أن لامس في وقت سابق 114.58 ، وهو أقوى مستوى له مقابل سلة من العملات النظيرة منذ مايو 2002.

ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.3٪ خلال اليوم عند 0.9634 دولار بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في 20 عامًا في اليوم السابق.

عالج النفط والذهب الخسائر. ارتفع الذهب ، الذي سجل أدنى مستوى له خلال عامين ونصف العام يوم الاثنين ، بنسبة 0.5٪ إلى 1629 دولارًا للأوقية. ارتفع النفط قليلا عن أدنى مستوياته منذ يناير كانون الثاني.

ارتفع الخام الأمريكي 0.66٪ إلى 77.22 دولار للبرميل. ارتفع خام برنت إلى 84.71 دولار للبرميل.