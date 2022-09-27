بقيادة ثلاثي الأهلي والزمالك.. تونس تتحدى البرازيل وديا استعدادا لكأس العالم

يلتقي منتخب تونس مع نظيره منتخب البرازيل “وديا”، اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة والنصف مساء، على ملعب بارك دي برانس، ضمن استعدادات المنتخبان لبطولة كأس العالم 2022.

ويسعى منتخب تونس بقيادة مديره الفني جلال القادري، لتحقيق أداءا مميزا أمام البرازيل في مباراة اليوم، والاطمئنان على جاهزية عناصر نسور قرطاج لبطولة كأس العالم التي ستقام في قطر في شهر نوفمبر المقبل.

ويتواجد ثنائي الزمالك، سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي، وعلي معلول ظهير أيسر الأهلي، ضمن قائمة تونس لخوض مباراة البرازيل.

قائمة منتخب تونس لمواجهة البرازيل:

حراسة المرمى : بشير بن سعيد - أيمن دحمان - صدقي الدبشي

خط الدفاع : ديلان برون - بلال العيفة - منتصر الطالبي - رامي كعيب - نادر الغندري - علي ملعول - علي العبدي - محمد دراغر - حمزة المثلوثي - عمر الرقيق.

خط الوسط : إلياس السخيري - غيلان الشعلالي - أنيس بن سليمان - عيسى العيدوني - شايم الجبالي - نعيم السليتي - حنبعل المجبري - فرجاني ساسي - سيف الدين الخاوي.

خط الهجوم : يوسف المساكني - وهبي الخزري - سيف الدين الجزيري - مرتضى بن وناس - طه الخنيسي - عصام الجبالي - سيف الله لطيف.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم 2022، بجانب منتخبات فرنسا وأستراليا والدنمارك.

في المقابل يتواجد منتخب البرازيل في المجموعة السابعة، بجانب منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.