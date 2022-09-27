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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 7 أطنان حلوى المولد النبوى غير صالحة للاستخدام بالقليوبية

حملات امنية
حملات امنية

شنت مباحث التموين تحت إشراف اللواء نبيل سليم  مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتي تضر بالبيئة.


وأسفرت الحملة بقيادة العميد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلوى الجافة بمحافظة القليوبية، وبحوزته 7,52 طن "حلوى المولد – سكر حر – عسل جلوكوز – فول – مستلزمات إنتاج – منتج نهائى- 3 خط إنتاج" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض علي النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

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