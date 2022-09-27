تأييد قرار النيابة.. رفض تظلم حسام مؤنس في التحفظ على أمواله

قررت الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات طرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، رفض التظلم المقدم من حسام مؤنس، على أمر منعه من التصرف في أمواله، وقررت تأييد قرار النيابة.



صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي.



كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قضت في وقت سابق بتأييد الأمر الوقتي الصادر من النيابة العامة بمنع 83 شخصًا من التصرف في أموالهم أو إدراتها، ومن بينهم حسام مؤنس.