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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

كاثرين زيتا جونز ومايكل دوجلاس برفقة مالك فريق أستون مارتن بالفورمولا وان.. شاهد

كاثرين زيتا جونز
كاثرين زيتا جونز و مايكل دوجلاس

احتفل الزوجان  كاثرين زيتا جونز  ومايكل دوجلاس  معًا بعيد ميلادهما هذا مع صديقهما الملياردير رجل الأعمال ومالك فريق استون مارتن بالفورمولا واحد، لورانس سترول على يخته.

 

وُلد كل من  كاثرين زيتا جونز  ومايكل دوجلاس في نفس اليوم والشهر،  25 سبتمبر ، على الرغم من أن كاثرين ولدت في عام 1969 ، ومايكل في عام 1944 إلا أنهما اعتادا على الاحتفال بعيد ميلادهما معا، سافر الاثنان إلى إيطاليا وشوهدا وهما يستمتعان بتناول وجبة مع الملياردير لورانس سترول قبل التوجه إلى يخته للإبحار باتجاه إيطاليا.

يخت faith

يُقال إن قطب الموضة لورانس سترول، وهو أيضًا مالك فريق أستون مارتن للفورمولا 1 ولديه أسهم في لشركة أستون مارتن، كما أنه يمتلك يخت Faith السوبر، والذي يبدو أنه اليخت الذي استخدمه الزوجان الشهيران أثناء تواجدهما في سردينيا بإيطاليا.

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يخت faith الذي كان يُعرف سابقًا باسم Vertigo ، يأتي من شركة Feadship وتم بناؤه في عام 2017. وهو يخت عملاق يبلغ طوله 317 قدمًا (96.6 مترًا) ، ولديه مساحة كافية لاستيعاب ما يصل إلى 18 ضيفًا في تسع غرف فاخرة ، بالإضافة إلى 32 من أفراد الطاقم، كما أنه على متن اليخت العديد من الألعاب ووسائل الترفيه بالإضافة إلى مهبط مروحية.

 

يستمد يخت faith قوته من محركي ديزل MTU ، مما يؤدي إلى سرعة قصوى تبلغ 17 عقدة (20 ميلاً في الساعة / 31 كم / ساعة) وسرعة إبحار تبلغ 15 عقدة (17 ميلاً في الساعة / 28 كم / ساعة) ، بمدى يصل إلى 5 آلاف ميل بحري (5754 ميل / ساعة). 9.260 كم). يُقدَّر سعره بـ 200 مليون دولار أمريكي وهو متاح أيضًا للاستئجار، وسعر تأجير أسبوع كامل على متنه حوالي 1.45 مليون دولار بالإضافة إلى النفقات. يخت سترول هو نفسه الذي يمتلكه كل من  بيونسيه وجاي زي اللذان يقضيان عطلة هذا الصيف في جنوب أوروبا.

كاثرين زيتا جونز مايكل دوجلاس استون مارتن لورانس سترول الفورمولا واحد فورمولا 1 Faith Feadship يخت

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