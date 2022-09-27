جامعة حلوان تشارك في منتدى الجامعات الحكومية لمواجهة التغيرات المناخية.. وتؤكد: نحرص على التوعية بأهمية القضية.. ونبحث عن التميز

جامعة حلوان تشارك في منتدى أنشطة وفعاليات الجامعات الحكومية لمواجهة التغيرات المناخية 202‪2

نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا : نحرص علي التوعية بقضية التغيرات المناخية

مدير مجمع الإبداع والبحث العلمي بجامعة حلوان: نحرص أن نكون جزءا من التغير في العالم والعمل على التميز

شاركت جامعة حلوان برئاسة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس جامعة حلوان في منتدى أنشطة وفعاليات الجامعات الحكومية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية الذي افتتحه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرحت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث حول مشاركة الجامعة بالمنتدى و انشطته يأتي من كون قضية التغيرات المناخية هامة وعلي كافة الجامعات التوعية بها، وأن جامعة حلوان تحرص على أن تواكب تطورات القضايا القومية لرفع وعى المجتمع الداخلى للجامعة .

وقالت الدكتورة رويدا صادق مدير مجمع الإبداع والبحث العلمي بجامعة حلوان الجامعة تحرص علي ان يكون ابنائها جزءا من التغيير فى العالم من حولنا لان هذا يشير الى التميز و القدرة على الإبداع، موضحة أن ما تم تقديمه من أفكار يعمل علي اكتساب الخبرات والاطلاع على ما هو جديد فى تخصصات متعددة .

وكشفت عن مشاركة جامعة حلوان خلال المنتدى تضمنت استعراض جهود الجامعة في مواجهة التغيرات المناخية من خلال عقد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل والمحاضرات والمبادرات والمشروعات الطلابية وكذلك المعارض الفنية، التي من شأنها التوعية بقضية التغيرات المُناخية، في ظل استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المُناخية في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، حيث عقدت كلية العلوم مؤتمرًا علميًا عن "التغيرات النباتية والميكروبيولوجية في ضوء المُتغيرات المُناخية المتوقعة"، وتعقد الجامعة مؤتمر "واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية" في أكتوبر2022.

كما تعقد كلية الفنون التطبيقية منتدى ( التصميم الأخضر.. استدامة للحياة ) في أكتوبر2022 كذلك أطلقت كلية الفنون التطبيقية، مبادرة صمم للأخضر حضارة مستدامة، أما عن الندوات، فقد نظمت كلية السياحة والفنادق لقاءًا تضمن الحديث عن المخاطر التي سيتعرض لها قطاع السياحة حال ارتفاع درجات الحرارة.

وأقامت كلية التمريض بالجامعة ندوات توعوية شملت الحديث عن "التغيرات المُناخية وتأثيرها على الأطفال"، نظمت كلية الخدمة الاجتماعية ندوة التغيرات المناخية، كذلك نظمت كلية العلوم ندوة دور التكنولوجيا الناشئة في تقليل مخاطر التغيرات المناخية، نظمت كلية التجارة وإدارة الأعمال ندوة " رسالة الشباب العالمية لقمة المناخ، كما عقدت كلية الآداب لقاءًا عن "التغيرات المُناخية ودور الشباب فى التكيف معها"، كذلك نظم مركز تعليم الكبار التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة حلوان ندوة التربية وتحقيق الأمن البيئي في ظل التغير المناخي، كما نظمت كلية التربية ندوة التعليم والتوظيف في ظل أزمة المناخ.

وفي مجال التشجير تم عرض جهود جامعة حلوان في زراعة وتشجير المناطق المحيطة (كفر العلو - عرب غنيم - عزبة الوالدة) وكذلك بدأت بالفعل عملية التطوير ونشر المساحات الخضراء في منطقة اللاند سكيب في الجامعة لأول مرة منذ أكثر من ٢٠ عاما وذلك في منطقة وسط الجامعة أمام المكتبة المركزية.

أما عن ورش العمل فقد قدمت كلية الاقتصاد المنزلي ورشة عمل بعنوان "تداعيات التغيرات المُناخية على الأمن الغذائى المصرى .. المشكلة والحلول"وعقدت كلية الفنون التطبيقية ورشة عمل تصميم وحدات الإضاءة بإعادة تدوير مخلفات الزجاج و ورشة عمل لاعادة تدوير خامات الورق و ورشة عمل للأطفال لإعادة التدوير لتصميم حافظات زرع ، 2 ورشة عمل بالتعاون مع مؤسسة اضوء المستقبل لإعادة تدوير مخلفات القماش والخشب، ورشة عمل الإضاءة بإعادة تدوير مخلفات البلاستيك، ورشة عمل تصميم الزهور بإعادة تدوير مخلفات الزجاجات البلاستيك ، ورشة عمل للأطفال بإعادة تدوير المخلفات.

كذلك عقدت كلية الفنون الجميلة ورشة عمل لطلاب الأقسام المختلفة عن التغيرات المناخية، بالإضافة الي ورشة عمل مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية عن التحديات البيئية ومتطلبات العمل المناخي في إطار مبادرة التمكين للحد من التغيرات المناخية .