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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على موعد وصول ديانج ومعلول إلى القاهرة للانضمام لاستعدادات الأهلي

صدى البلد

يصل علي معلول وأليو ديانج، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة غدًا ‏بعد انتهاء مهمتهما مع منتخبي تونس ومالي خلال الأجندة الدولية التي خاضت خلالها المنتخبات ‏الوطنية تجارب ودية.‏

ويصل ديانج فجر غد الأربعاء، فيما يصل معلول مساء غد، وفقًا للمواعيد المتفق عليها مع ‏الجهازين الفني والإداري بالنادي، على أن ينضم الثنائي لمعسكر الأهلي والذي يستمر إلى نهاية ‏الأسبوع الجاري.‏

وخاض الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش واشتمل على فقرة في صالة الجيم، وبعد ذلك قام اللاعبون ‏بإجراء عمليات الإحماء داخل التتش قبل خوض تدريبات الكرة، وذلك وفقًا للبرنامج الذي يقوم الفريق ‏بتنفيذه خلال فترة الإعداد.

ويخوض الأهلي ثالث تجاربه الودية خلال فترة الإعداد أمام طلائع الجيش بعد غد الخميس، وكان الفريق قد خاض لقاءين وديين.. الأول أمام بتروجت وحقق الفريق الفوز ‏‏5-1 كما فاز على أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية الثانية.‏

 

علي معلول اليو ديانج النادي الأهلي منتخبي تونس ومالي الأهلى

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