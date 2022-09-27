تعرف على موعد وصول ديانج ومعلول إلى القاهرة للانضمام لاستعدادات الأهلي

يصل علي معلول وأليو ديانج، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة غدًا ‏بعد انتهاء مهمتهما مع منتخبي تونس ومالي خلال الأجندة الدولية التي خاضت خلالها المنتخبات ‏الوطنية تجارب ودية.‏

ويصل ديانج فجر غد الأربعاء، فيما يصل معلول مساء غد، وفقًا للمواعيد المتفق عليها مع ‏الجهازين الفني والإداري بالنادي، على أن ينضم الثنائي لمعسكر الأهلي والذي يستمر إلى نهاية ‏الأسبوع الجاري.‏

وخاض الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش واشتمل على فقرة في صالة الجيم، وبعد ذلك قام اللاعبون ‏بإجراء عمليات الإحماء داخل التتش قبل خوض تدريبات الكرة، وذلك وفقًا للبرنامج الذي يقوم الفريق ‏بتنفيذه خلال فترة الإعداد.

ويخوض الأهلي ثالث تجاربه الودية خلال فترة الإعداد أمام طلائع الجيش بعد غد الخميس، وكان الفريق قد خاض لقاءين وديين.. الأول أمام بتروجت وحقق الفريق الفوز ‏‏5-1 كما فاز على أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية الثانية.‏