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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب خلافات زوجية.. صيدلي ينهي حياته من الطابق الرابع في حلوان

صيدلي حلوان
صيدلي حلوان

صيدلي حلوان.. لقي طبيب مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع من شرفة منزله بمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة.

تلقي قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا أفاد سقوط شخص من الطابق الرابع من عقار سكني بدائرة قسم حلوان جنوب القاهرة.

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صيدلي ينهي حياته بالقفز من شقته بحلوان

علي الفور انتقل رجال المباحث وتبين من الفحص والتحري سقوط طبيب صيدلي من شرفة منزله بالطابق الرابع بسبب خلافات مع زوجته .

كما تبين ان مشادة نشبت مع زوجته قبل ارتكابه الحادث وقام مغافلتها وألقى بنفسه من منزلهما ليلقي مصرعه في الحال .

تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق في الحادث حيث تم الاستماع لشهود العيان علي الحادث واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وكذا تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة .

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