تعليم دمياط يحصد ثلاث مراكز جمهورية فى مسابقة ادم حنين للفن التشكيلي

حصلت مديرية التربية والتعليم بدمياط علي ثلاث مراكز جمهورية فى مسابقة ادم حنين للفن التشكيلي..مسابقة "قريتي للرسم"، والتي عقدت بين مدارس قرى مبادرة حياة كريمة علي مستوىالجمهورية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة ادم حنين واستقبلت المؤسسة 700 عملا مشاركا في المسابقة من عدة محافظات.

وهنأ "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطالبة امل محمد عثمان من مدرسة الخياطة الثانوية المشتركة بالمركز أول مكرر مرحلة ثانوية و الطالبة سلمي سمير الشربيني مدرسة الشعراء الابتدائية المشتركة لفوزها بالمركز ثانى جمهوري و الطالبة جنة مراد عيد من مدرسة مدكور أبو العز لفوزها بالمركز الثالث جمهوري مرحلة إبتدائية معربا عن شكره وتقديره للتوجيه العام للتربية الفنية بقيادة الدكتور عبد المنعم ربيع ولمعلمي وموجهي التربية الفنية متمنيا دوام التقدم والتوفيق.