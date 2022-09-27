2 كيلو للوجبة الواحدة.. اخصائية تغذية تحذر من تناول تلك الأطعمة

قالت الدكتورة حنان الحسيني، أخصائي التغذية العلاجية، إن معظم اللذين يعانون من السمنة يكون نتيجة تناول طعام الشوارع أو الطعام السريع، حيث أنه يعتبر كارثة وملئ بالدهون، معقبة: “كفيل يزودك 2 كيلو للوجبة الواحدة”.

وحذرت “الحسيني” خلال حوارها ببرنامج “مطبخ البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية ندي رحمي، من تناول مشروبات الصودا والبطاطس والخبز، موضحة أن عدم شرب المياه يجعل الجسم يمتلئ بالسموم والشوائب التي تخلق مشاكل.

وفي سياق متصل، أشارت إلى أن "سوبر سيليوم" يعالج مشاكل التجاعيد، الكلف، النمش وينقسم لثلاث أقسام ويقوم بتخسيس الجسم 15 كيلو شهريا ومصرح من وزارة الصحة.