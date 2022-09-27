صبري فواز: الصدق في العمل الفني يختصر المسافات بين الفنان والجمهور

قال الفنان صبري فواز، إنه يحاول أن يكون صادقا في الأعمال الفنية التي يقدمها للجمهور حتى يصدقه الجمهور: "الصدق في العمل الفني يقتصر مسافات كبيرة بين الفنان والجمهور، من خلال الصدق يمكنني إقناع الجمهور بالشخصية والفكرة التي أناقشها".

وأضاف فواز خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "cbc": "الصدق أقرب السبل لقلب الجمهور، وانتهجت هذا المنهج في مسلسل الاختيار، ولكن شخصيتي في هذا المسلسل مختلفة بعض الشيء، لأنني كنت ألعب تحت ضغط مثلما يُقال في عالم كرة القدم".

وتابع الفنان: "كان هناك حساسية شديدة جدا وكنت أكون في حاجة إلى أن تكون الأمور موزونة، وأحمد الله على أن ردود الفعل كانت مميزة للغاية".

الكاتب والمخرج والاستايلست

وحول تغييره شكله حتى يكون مقاربا من الإخواني محمد مرسي، الذي جسد شخصيته في المسلسل، قال: "شكل الشخصية يكون عملا جماعيا، من الكاتب والمخرج والاستايلست والكوافير والماكيير، وكلنا قدمنا عملا مميزا في هذا الصدد، وكنت ملتزما بتعليمات المخرج، وقدمت الشخصية في قالب درامي