جامعة دمياط تستعد لبدء الدراسة بصيانة المدرجات والقاعات والمعامل والمدينة الطلابية

استعدت جامعة دمياط، لاستقبال طلابها مع بدء العام الدراسي خلال ايام، بالانتهاء من كافة أعمال الصيانة الخاصة بالقاعات والمدرجات والمعامل والمدينة الجامعية.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط ،ان كليات الجامعة قد انتهت من كافه الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى سواء من الناحية الإنشائية أو العلمية .

صيانه المدرجات والمعامل والقاعات

أضاف أنه تم الانتهاء من الاستعدادات " التقليدية " للعام الدراسى الجديد من خلال جهود متضافرة لجميع العاملين بالجامعة مثل صيانة وتعقيم المدرجات و قوامها ٦٤ مدرج بالحرم الجامعى الجديد، و كذلك قاعات الحرم ومعامله وعددها ٨٠ قاعة ومعملا تعليميا متخصصا بالإضافة إلى ٥٤ معمل حاسب آلى .

كما تم الانتهاء من تجهيز المدينة الجامعية بكل لوازمها ، واعتماد لائحة التسكين بها فى ضوء بعد المسافة عن الجامعة ، و كذلك فى ضوء مجموع الثانوية العامة بالنسبة للمستجدين أوالتقدير العام بالنسبة للمنقولين ، كما سنراعى الحالات الخاصة أيضا عند التسكين ، كما تم التعاقد مع أحد الشركات لتقديم الوجبات، وستكون المصروفات مثل العام الماضى دون أية إضافات .



اشار رئيس الجامعة إلى أنه سيتم العمل هذا العام بلوائح جديدة متطورة قائمة على الساعات المعتمدة بعدد جديد من الكليات، و لعل آخرها لائحة البكالوريوس بكلية الزراعة ولائحة الدراسات العليا بكلية الفنون التطبيقية ؛ كما ستبدأ الدراسة لأول مرة ببرنامج تصميم وتكنولوجيا الأثاث بمرحلة البكالوريوس بكلية الفنون التطبيقية.

برامج متطورة بكليه العلوم

و بالنسبة لكلية العلوم ستبدأ الدراسة لأول مرة أيضا ببرامج متطورة فى الدراسات العليا الآتية : " دبلومات بكتريولوجي والفيزياء الفلكية ، واستكشاف الفضاء، والباثولوجى وزراعة الأنسجة، وماجستير بيئة الحيوان والفونا، وماجستير البيولوجيا الجزيئية " .

أوضح أنه بعد أن تخرجت الدفعة الأولى بكليتى الحقوق والآثار منذ بضعة أسابيع ، فسيتم خلال العام الدراسى الجديد تخريج أول دفعة لمرحلة البكالوريوس بكليات الهندسة و التمريض و الحاسبات و الذكاء الاصطناعى ، وكذلك تخريج أول دفعة لعدد من البرامج المميزة بالجامعة ومنها برنامج نظم المعلومات الجغرافية وعلوم المساحة والتخطيط بكلية الآداب ، وبرنامج إعداد معلم الرياضيات للتعليم الأساسى باللغة الإنجليزية بكلية التربية، وبرنامجى البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم ..

بروتوكول بين الجامعه ووزارة المواصلات

وأوضح أنه يجرى استكمال إجراءات عمل بروتوكول تعاون بين الجامعة ووزارة المواصلات بشأن إعداد برنامج تستفيد الوزارة من خلاله من خريجى الجامعة ، بحيث تتيح فرص عمل للخريجين من جانب و تدعم فى الوقت ذاته جهود، وزارة المواصلات فى تطوير وسائل المواصلات .

أضاف رئيس الجامعة استيفاء كل متطلبات الحماية المدنية للمنشآت الجامعية بشأن الجزء المنتهى بالحرم الجامعي للحصول على ترخيصها فى ضوء أحدث الأكواد العالمية كما ستبدأ .

جامعه دمياط تدعم صناعة الأثاث

أشار إلى أنه جارى إعادة تأهيل مطبعة الجامعة ورفع كفاءتها، وجارى استكمال إجراءات إنشاء شعبة الميكانيكا " إنتاج " بكلية الهندسة وتجهيز مبنى الورش الجديد المقابل لسور الجامعة من أجل هذا الغرض ، وذلك لتخريج كوادر تنهض بالصناعة بمحافظة دمياط و تواكب استخدامات الماكينات بشكل أكبر فى مجال صناعة الأثاث تحديدا، وهذا الجيل من الخريجين سيدعم إصلاح و صيانة تلك الماكينات وإعادة تأهيلها لتواكب بيئة العمل و الذوق العام للمستهلك، بل نتطلع لأن يتمكن الخريج من تصنيع ماكينات مبتكرة تخدم صناعة الأثاث بدمياط، وغيرها من الصناعات التى تشتهر بها المحافظة .



إطلاق اسم يمنى عياد على حلبه ملاكمه

أوضح رئيس الجامعة أنه تم الانتهاء من إنشاء " حلبة يمنى " للملاكمة و ملعب الكرة الطائرة وملعب كرة السلة و ملعب كرة اليد وملعب التنس و كذلك ملعبى كرة القدم الخماسية، و ذلك لتوفير مناخ جيد لممارسة الطلاب للأنشطة .. مشيرا إلى إطلاق إسم البطلة على حلبة الملاكمة لتسمى " حلبة يمنى " تكريمًا لها بإعتبارها أول مصرية تحصل على ميدالية في الملاكمة النسائية في تاريخ اللعبة فى دورة ألعاب البحر المتوسط الأخيرة فى وزن 54 كجم سيدات واعتزازًا من الجامعة بكون البطلة تنتمى لجامعة دمياط .

مؤتمر حول تغيرات المناخ

أضاف الدكتور " دعدور " أنه استكمالا للاهتمام بالبحث العلمى بالجامعة ومواكبة الأحداث العالمية ومتطلبات المجتمع سيتم تنظيم مؤتمر دولى لتغير المناخ بكلية العلوم .

وناشد رئيس الجامعه جميع الطلاب بالالتزام بكافة الاجراءات الاحترازيه وأيضا الاهتمام بالحضور للجامعه والاستفادة بالمواد العلميه.

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