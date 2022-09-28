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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البطوطي: جزء كبير من عائد السياحة لا يدخل بشكل رسمي لاقتصاد البلد

وليد البطوطي
وليد البطوطي

أكد الدكتور وليد البطوطي، سفير المرشدين السياحيين بالاتحاد العالمي للمرشدين السياحيين، أن هناك جزءا كبيرا من دخل السياحة لا يدخل بشكل رسمي الى اقتصاد البلد، قائلا: "لا يصح أن يكون لدينا كل هذه المقومات السياحية ويكون هذا نصيبنا القليل من السياحية عالميا".

وكشف الدكتور وليد البطوطي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، عن أن دخل مصر من السياحة قد يكون 30 مليار دولار يدخل منها 14% للدولة وقطاعها الرسمي وباقي النسبة تذهب في الفساد، كما كشف عن أن هناك عدد ممن كانوا موجودين على منصات رابعة لا يزالوا موجودين في قطاع السياحة.

وشدد الدكتور وليد البطوطي، على ضرورة أن يخضع جميع المرشدين السياحيين للعرض الجنائي والسياسي، متابعا: "نريد أن نناقش الموضوع بمنتهى الحيادية وننظر إلى فائدة للبلد مش لنا، والمرشد السياحي لابد أن تكون لغته ممتازة ومعلومات كويسة لأن المرشد هو الصورة التي تنتقل الى الاجنبي، والسائح يأخذ انطباعه عن مصر من خلال المرشد السياحي".

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