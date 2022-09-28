رانيا المشاط: نواصل التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تواصل العمل مع منظمات الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي في إطار خطة العمل الخمسية ٢٠٢٢-٢٠٢٧ لتحقيق استراتيجية مصر الوطنية وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، ودعم القطاعات الاستراتيجية ودعم توفير الطاقة والغذاء ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية .

جاء ذلك في كلمة للوزيرة في افتتاح أعمال الدورة الأولى لمؤتمر الأمن الغذائي الذي ينظمه برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ووزارة التعاون الدولي، ضمن الجهود العالمية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي العالمي.

ونوهت المشاط بالروابط الخاصة التي تجمع بين مصر وبرنامج الغذاء العالمي في إقامة العديد من المشروعات لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في القطاع على الجوع.

كما عرضت الوزيرة جهود الحكومة المصرية للتغلب على تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، لافتة إلى أن ٣٢% من النساء في العالم يعانين من التأثر بالجوع مقابل ٢٧% من الرجال، كما يعاني المهاجرون واللاجئون أكثر من غيرهم من الأمر نفسه.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتوفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار معقولة رغم الأزمات والصعوبات، كما تعمل الحكومة على تعزيز التحول نحو الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة لتوفير فرص متساوية للجميع بما في ذلك الحصول على الغذاء.

وأكدت رانيا المشاط اهتمام مصر بتعزيز التعاون بين الجنوب والجنوب لتعميم افضل التجارب والممارسات والاستفادة منها، موضحة استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ كوب-٢٧ وما تقوم به مصر من عمل وبرامج تمتد حتى عام ٢٠٥٠ لتوفير الطاقة الخضراء، وتعزيز الاستدامة والقدرة على الصمود ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى دعم الفلاحين لتعزيز التنمية المستدامة وحماية وتوفير المياه والغذاء.

ومن جانبه أشار الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى الدور الهام الذي تقوم به وزارة الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير المحاصيل الهامة رغم الأزمات الراهنة، ولا سيما أن الزراعة من أكثر القطاعات التي تأثرت بأزمة كوفيد-١٩ والأزمة الروسية الأوكرانية، التي أثرت على توافر المحاصيل ومستلزمات الزراعة من أسمدة وخلافه.

ونوه سعد نصار بما تقوم به مصر حاليا من مشروعات عملاقة في قطاع الزراعة لتوسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية وبالتالي زيادة دخل المزارعين، بالإضافة إلى معالجة المياه للتغلب على الموارد المائية المحدودة، وكذلك العمل على زيادة حجم تصدير الحاصلات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية ودعم المرأة والشباب ونحو ٦ ملايين مزارع في مصر.

ومن جانبه، أعرب مانوچ جونيچا نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي عن اعتزازه بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي، لتعزيز الأمن الغذائي في مصر، والتشارك في الخبرة لتوفير الأمن الغذائي ومواجهة اثر التغيرات المناخية وصولا لتحقيق هدف القضاء تماما على الجوع وإيجاد حلول مستدامة لمختلف قطاعات التنمية.

وحذر من تناقص إنتاجية بعض المحاصيل مثل الذرة والأرز عالميا بنسب تصل إلى ٢٥% إذا ما ارتفعت درجة حرارة الأرض بمقدار درجة مئوية واحدة، مما سيؤثر على ملايين البشر ويزيد من تكلفة الغذاء.

وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية تواصل التأثير على الطاقة وسلاسل إمدادات الغذاء، كما أن نحو ٣ر٢٢ مليون شخص أصبحوا من النازحين نتيجة أثر التغيرات المناخية على توافر الغذاء العام الماضي.

ونوه المسئول الدولي ببرنامج حياة كريمة الذي تتبناه الحكومة المصرية باعتباره من البرامج طويلة المدى ومتعددة القطاعات، التي تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، وهو نموذج لما يتعين على الحكومات القيام به لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

ولفت إلى أن مصر كانت أول دولة عربية تقوم في عام ٢٠٢٠ بإصدار السندات الخضراء لتمويل المشروعات المتعلقة، بتوفير الطاقة النظيفة والحد من أثر التغيرات المناخية/ منوها بالتقدم الذي حققته مصر في هذه المجالات.

ومن ناحيته، حذر بافين اجراوال الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي في مصر من أن الأزمة الغذائية العالمية بلغت حدا غير مسبوق، وعلينا مواجهة هذا الوضع والاستجابة سريعا لإنقاذ حياة ملايين البشر وإحداث تغيير.

وقال إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت من أكثر المناطق تأثرا بأزمة الغذاء والتغيرات المناخية، وبالتالي يتعين دعمها للحد من اثر الأزمات والعمل على زيادة الإنتاجية والحد من الهدر.

وأوضح أن برنامج الغذاء يعمل مع الحكومة المصرية لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والشمول المالي للجميع، بما في ذلك المرأة من خلال إيجاد رؤى بديلة وغير تقليدية، وصولا للقضاء على الجوع وسوء التغذية بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.

