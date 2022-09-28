فرص عمل بالخارج .. القبض على عاطل نصب على مواطنين في الغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين ، مقيم بمحافظة الغربية ) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على أمواله بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له دون الوفاء بذلك .

و بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ومن بينهم المُبلغ والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم تسفيره إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بمرتب مجزى " على خلاف الحقيقة " ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.