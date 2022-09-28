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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة سوهاج يشارك في الجلسة النقاشية للوطنية للإعلام لمواجهة الشائعات

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شارك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج في فعاليات الجلسة النقاشية التي عقدتها الهيئة الوطنية للإعلام تحت عنوان "الإعلام ومواجهة الشائعات والأفكار الهدامة"، بحضور عدد من الخبراء وكبار الشخصيات والمتخصصين في مجال الإعلام.

 

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أن الإعلام سلاح مهم في معركة مواجهة الشائعات المغرضة، وحماية الشباب من أضرار الشائعات والأكاذيب لما لهم من دور كبير في تغيير قناعات وسلوك المواطنين بشكل كبير، وتنمية الوعي لدي المواطنين، بأهمية التحقق من صحة المعلومات والحصول عليها من مصادرها الأساسية.

 

وأكد أن صناعة الوعي تتطلب مشاركة كافة مؤسسات الدولة في وضع خطة متكاملة للتصدي للمحاولات الخبيثة من قبل قوي الشر في تهديد الاستقرار وتزييف الحقائق، وخاصة ان مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لمستخدميها تعد أداة خصبة لنشر الأخبار الزائفة وترويجها، وهذا يعد من أخطر التحديات في العصر الحديث.

 

وأوضح عبد الخالق خلال الجلسة على أهمية دور الجامعات في توعية الطلاب بالتحديات الحالية، وحروب الجيل الرابع، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء لديهم، وتحصينهم من محاولات العبث بعقولهم من أي أفكار هدامة ومتطرفة.

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جامعة سوهاج

ولفت إلى انه في ضوء توجيهات القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفذ الجامعة العديد من الأنشطة والفاعليات التي تهدف الى نشر الفكر المستنير و توعية الطلاب لمحاربة الأفكار المغلوطة، وعدم الانصياع وراء الأخبار والمعلومات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحري الدقة وصحة المعلومة قبل الإعتماد عليها في بناء الرأي.

وأضاف عبد الخالق انه خلال فعاليات الجلسه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام بهدف تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لصقل مهارات الطلاب للوصول إلى إعلامى متخصص، وتدريب أعضاء ومعاونى هيئة التدريس على المهارات و السياسات الإعلامية.

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