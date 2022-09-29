الأسطورة.. ورطة محمد رمضان بسبب سوريا وقطر| فيديوجراف

أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل الواسع فى الأيام القليلة الماضية، بعد إعلانه إقامة حفل فى قطر و سوريا وهو الأمر الذى أحدث بلبلة.

أزمة محمد رمضان بسبب رد وزارة الثقافة السورية والثقافة القطرية

رد الثقافة السورية والقطرية على إعلان إقامة محمد رمضان حفل في كلا البلدين أثار أزمة .

إعلان محمد رمضان

إعلان محمد رمضان إقامة ثلاث حفلات غنائية ومنها حفلين فى سوريا وقطر بالاضافة الى حفل فى الإسكندرية وهو الامر الذى أثار حالة من الجدل الواسع.

ونشر محمد رمضان صورة أثناء توقيعه العقود، وعلق: "اليوم وقعت عقود ثلاث حفلات في ثلاث دول مُختلفة، كل يوم هعلن لكم عن اسم الدولة وتاريخ الحفلة.

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