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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الأسطورة.. ورطة محمد رمضان بسبب سوريا وقطر| فيديوجراف

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل الواسع فى الأيام القليلة الماضية، بعد إعلانه إقامة حفل فى قطر و سوريا وهو الأمر الذى أحدث بلبلة.

 

 

أكاذيب محمد رمضان| سوريا وقطر ينفيان إقامة حفل له.. القصة الكاملة

حملة شرسة.. وزارة الثقافة القطرية تنفي إقامة حفل لـ محمد رمضان

أزمة محمد رمضان بسبب رد وزارة الثقافة السورية والثقافة القطرية

رد الثقافة السورية والقطرية على إعلان إقامة محمد رمضان حفل في كلا البلدين أثار أزمة .

إعلان محمد رمضان

إعلان  محمد رمضان  إقامة ثلاث حفلات غنائية ومنها حفلين فى سوريا وقطر بالاضافة الى حفل فى الإسكندرية وهو الامر الذى أثار حالة من الجدل الواسع.

ونشر محمد رمضان صورة أثناء توقيعه العقود، وعلق: "اليوم وقعت عقود ثلاث حفلات في ثلاث دول مُختلفة، كل يوم هعلن لكم عن اسم الدولة وتاريخ الحفلة.

 ولمتابعة المزيد حول آخر أخبار الفنان محمد رمضان وأزمته مع وزارة الثقافة السورية والثقافة القطرية .. تابع الفيديو جراف التالي

محمد رمضان قطر سوريا نقابة الفنانين السوريين الثقافة القطرية

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