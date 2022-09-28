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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أكاذيب محمد رمضان| سوريا وقطر ينفيان إقامة حفل له.. القصة الكاملة

محمد رمضان
محمد رمضان

أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل الواسع فى الأيام القليلة الماضية، بعد إعلانه إقامة حفل فى قطر وسوريا وهو الامر الذى أحدث بلبله خاصة بعد خروج نقابة الفنانين السوريين والثقافة القطرية تنفيان حصول الأسطورة على أى رخصة لإقامة حفل غنائى فى البلدين. 

ونرصد فى التقرير التالى التفاصيل الكاملة لأزمة محمد رمضان بعد نفى سوريا وقطر إقامة حفل له. 

محمد رمضان 

قام الفنان محمد رمضان بالإعلان منذ أيام قليلة عن إقامة ثلاث حفلات غنائية ومنها حفلين فى سوريا وقطر بالاضافة الى حفل فى الإسكندرية وهو الامر الذى أثار حالة من الجدل الواسع. 

ونشر محمد رمضان صورة أثناء توقيعه العقود، وعلق: "اليوم وقعت عقود ثلاث حفلات في ثلاث دول مُختلفة، كل يوم هعلن لكم عن اسم الدولة وتاريخ الحفلة أول حفلة بإذن الله في سوريا الشقيقة الخميس الموافق السادس من أكتوبر قبل حفلة اسكندرية بيوم واحد".

سوريا تنفى إقامة حفل محمد رمضان 

أصدرت نقابة الفنانين السوريين، بيانًا توضيحيًا عن منحها تصريحًا للفنان محمد رمضان لإقامة حفلًا هناك خلال الفترة المقبلة.

وقالت نقابة الفنانين السوريين: "تنوية إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إقامة حفل للفنان محمد رمضان في دمشق تؤكد نقابة الفنانين أنه لا صحة لما هو متداول حول إقامة هذا الحفل سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص، وكل ما يتم تداوله مجرد شائعات". 

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قطر تنفى إقامة حفل محمد رمضان 

كما نفت وزارة الثقافة القطرية منح الفنان محمد رمضان تصريحا لإحياء حفل بقطر، الذي أعلن عن إقامته في 25 نوفمبر المقبل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن جولة غنائية في عدد من الدول العربية.

وجاء رد الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة القطرية عبر تويتر على تساؤلات الجمهور حول حقيقة إقامة حفل لرمضان كالتالي: "نود التنبيه أن الوزارة لم تعط أي رخصة".

محمد رمضان يطرح كليب دوشة 

وطرح محمد رمضان مؤخرا كليبه الجديد دوشة وعبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحقق كليب دوشة للفنان محمد رمضان، 8 ملايين مشاهدة، بعد طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يوم الأربعاء 14 سبتمبر الجاري. كليب دوشة، كلمات وألحان فريق "الباور العالي"، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي "MR1" عبد الغني شوشة، ومن إخراج محمد سمير. وكان رمضان، قرر تأجيل طرح كليب "دوشة" حدادا على وفاة الملكة إليزابيث.

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