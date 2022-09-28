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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمليون و600 الف جنيه.. ضبط 229 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامى بالإسماعيلية

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بمحافظة الإسماعيلية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وإعادة تدوير مخدر الحشيش وترويجه على عملائه ، متخذاً من دائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة القصاصين وبحوزته (229 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – بندقية آلية – طبنجة – عدد 2 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 إسطمبة خشبية – مفرمة – ميزان حساس – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1٫600٫000 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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