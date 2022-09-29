بالآلاف.. سعر فستان نيكول سابا يثير الجدل| شاهد

شاركت الفنانة نيكول سابا، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة.

وتألقت نيكول سابا، مرتدية فستانا قصيرا من الستان باللون الفوشيا، وتميز الفستان بتفصيلة جريئة ومختلفة تكشف عن جمالها ورشاقتها.

وكان الفستان من ماركة karolinelang ، وبلغ سعر الفستان 1300 دولار أي ما يعادل بالمصري 26000 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نيكول سابا، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت نيكول سابا، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها المميز.

ولم تتكلف نيكول سابا، بوضع الكثير من الاكسسوارات، واختارت وضع عقد مع اسوارة لليد باللون الذهبي لإكمال ظهورها.

وإليكم صور نيكول سابا