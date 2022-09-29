عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالآلاف.. سعر فستان نيكول سابا يثير الجدل| شاهد

نيكول سابا
نيكول سابا

شاركت الفنانة نيكول سابا، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة.

 

txt

هاف ستومك.. فرح الزاهد بإطلالة كلاسيكة تكشف إنوثتها| شاهد

txt

صورة غير متوقعة لـ ياسمين عز تثير السوشيال ميديا| شاهد

 

وتألقت نيكول سابا، مرتدية فستانا قصيرا من الستان باللون الفوشيا، وتميز الفستان بتفصيلة جريئة ومختلفة تكشف عن جمالها ورشاقتها.

وكان الفستان من ماركة karolinelang ، وبلغ سعر الفستان 1300 دولار أي ما يعادل بالمصري 26000 ألف جنيه مصري. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نيكول سابا، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها،  ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت نيكول سابا، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها المميز. 

ولم تتكلف نيكول سابا، بوضع الكثير من الاكسسوارات، واختارت وضع عقد مع اسوارة لليد باللون الذهبي لإكمال ظهورها. 

وإليكم صور نيكول سابا

 

سعر فستان نيكول 

 

نيكول نيكول سابا صور نيكول سابا سعر فستان نيكول سابا نيكول سابا ويوسف الخال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يومان إجازة رسمية خلال الأسبوع الأول من الدراسة .. تعرف عليهما

فرج عامر: مفاجآت جديدة في قضية كهربا وقد تنقلب رأسا على عقب

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على إعارة صفقته الجديدة

ألحق أشتري الشبكة | تراجع أسعار الذهب بمصر بنسبة 28% | فيديو

فرمان سويسري.. كولر يرفض رحيل نجم الأهلي

للمبتدئين بـ 71 ألف جنيه.. أرخص سيارة أوبل أوتوماتيك في سوق المستعمل

تعليق غير متوقع من خالد الغندور علي رفض رمضان صبحي الانضمام للزمالك

بعد تصريح إكرامي.. هل رفض رمضان صبحي عرض الزمالك من أجل الأهلي؟

ترشيحاتنا

سعر الذهب عيار 18 اليوم 29-9-2022

تضامنًا مع انتفاضة الحجاب .. ناشطة إيرانية شهيرة تقص شعرها | شاهد

وزيرة البيئة: لا يمكن أن نرى إعصار فلوريدا في الإسكندرية .. فيديو

سأوصل ما قطع| نجل عبدالناصر يتحدث عن أول رسالة تلقاها من السيسي

يوقع بعد أيام .. ما هي بنود اتفاق الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟

طالق بالتلاتة.. الأزهر الشريف يوضح كيفية رد اليمين على الزوجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكيزر قبل المدارس.. أحلى من المحلات

بالآلاف.. سعر فستان نيكول سابا يثير الجدل| شاهد

ربنا يخليك لنا أنا وتيتي.. زوجة خالد يوسف تحتفل بعيد ميلاده

بفستان ملفت.. سارة سلامة تستعرض أناقتها بإطلالة جريئة| شاهد

فيديو

الأسطورة.. ورطة محمد رمضان بسبب سوريا وقطر| فيديوجراف

جابلهم مناديل.. وصلة بكاء لـ تامر عاشور مع جمهور حفلته

قرارات مهمة من التعليم عن الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد| فيديو جراف

نصب واحتيال.. تعرف على سبب رخص سعر اللحمة المفرومة |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ