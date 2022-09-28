عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مستثمري أسيوط : اللجنة الوزارية للإنتاج تدعم الحصول على أراض صناعية فورًا

اللجنة الوزارية للانتاج
اللجنة الوزارية للانتاج

قال على حمزة،رئيس جمعية مستثمرى أسيوط إن قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للإنتاج يأتى ضمن حزمة من القرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا لدعم الصناعة بكافة قطاعاتها وتسهيل الإجراءات وتقليص مدة تأسيس وإنشاء المشروعات الصناعية.

وأضاف على حمزة ،رئيس جمعية مستثمرى أسيوط فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك جهدا كبيرا تبذله الدولة لحل المشاكل التى تواجه القطاع الصناعي فى مصر وإنهاء البيروقراطية لتوفير مزيد من الوقت والمال على المستثمرين الصناعيين وأيضا طرح أراضٍ صناعية بأسعار مخفضة خاصة فى المحافظات الأكثر حاجة للتنمية.

إشادة برلمانية باستعددات الحكومة لوضع أجندة المؤتمر الاقتصادي.. ونواب: التوقيت مناسب لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.. وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات أبرز محاوره

متحدث مجلس الوزراء: نسعى لوضع خارطة طريق للاقتصاد الوطني| فيديو

وأكد رئيس مستثمرى أسيوط ،أن وضع تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين ضمن المهام الأساسية للرسالة تعد بمثابة رسالة دعم لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تتكبد الكثير من الأموال فى انتظار موافقات تخصيص الأراضي المرفقة.

تابع :أن ضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن مجتمع الأعمال مثل "اتحاد الصناعات، اتحاد الغرف التجارية ،فرصة للمشاركة فى صناعة القرارات الخاصة بهم ووضع خارطة طريق للقطاع ، مما يساهم فى جذب استثمارات جديدة للسوق المصري والتوسع فى إقامة المشروعات القائمة وبالتالى خلق مزيد من الوظائف ورفع معدلات النمو والتنمية فى البلاد.

أوضح على حمزة ، أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية فى العديد من الصناعات والتى يمكن الاعتماد عليها لرفع مساهمة القطاع الصناعي فى  الناتج المحلي وزيادة معدلات التصدير، على سبيل المثال التصنيع الغذائي والصناعات الكيماوية و النسيجية فهناك إقبال كبيرة على المنتجات المصرية فى تلك القطاعات فى الأسواق العالمية.

وفى 23 سبتمبر الجاري أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للإنتاج برئاسة رئيس مجلس الوزارء، وعضوية محافظ البنك المركزي، إضافة إلي 14 وزيرا، وكل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحقوا اشتروا| موجة انخفاض تجتاح سوق الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار 21

يومان إجازة رسمية خلال الأسبوع الأول من الدراسة .. تعرف عليهما

الفرح تحول لمأتم.. القصة الكاملة لوفاة صديقة عروس البحيرة أثناء الزفة

بالأسماء الأهلي يحسم صفقتين جديدتين والإعلان الرسمي خلال ساعات

عودة رمضان صبحي للأهلي من جديد.. فرمان حاسم من الخطيب.. تفاصيل

تعليق غير متوقع من خالد الغندور علي رفض رمضان صبحي الانضمام للزمالك

اليوتيوبر إبرهيم تيك توك يواجه 4 اتهامات والعقوبة تصل للسجن 3 سنوات

عودة الأسئلة المقالية.. أخبار سارة لـ طلاب الثانوية العامة| تعرف عليها

موضوعات متعلقة

عددها تضاعف.. مزايا العمل بنظام المناطق الاستثمارية لجذب الشركات الأجنبية للسوق المحلي

الرقابة المالية تستضيف البرنامج التدريبي المشترك لـ"الأيوسكو" ومجلس معايير الاستدامة الدولية

محمد فريد: سرعة تسوية المنازعات تعزز ثقة المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية

خبير: زيادة الصادرات وتقليل الفجوة التمويلية ملفات مهمة على أجندة المؤتمر الاقتصادي

محلل ومستشار مالي: القيادة السياسية تسعى لوضع حلول جذرية للمشكلات الاقتصادية

اتحاد المستثمرين: حديث الرئيس عن حل مشاكل الصناعة رسالة مطمئنة وداعمة لنا

الرقابة المالية: تعظيم دور إدارات المخاطر بشركات الوساطة لدعم استقرار الأسواق

هاني أمان: الشرقية للدخان أكبر شركة تجارية في مصر بلا منازع

ترشيحاتنا

نائب وزير المالية: الاقتصاد المصري لديه القدرة على التحمل والتعامل مع الصدمات

طبيب يكشف مخاطر العدسات اللاصقة : قنبلة موقوتة

الخفافيش السبب| خوستا-2 فيروس جديد شبيه لـ كورونا يضرب العالم

مستثمري أسيوط : اللجنة الوزارية للإنتاج تدعم الحصول على أراض صناعية فورًا

بسبب تايوان.. الصين تشن هجوما عنيفا علي أمريكا

خادش للحياء| التيك توكر إبراهيم مالك فى السجن بسبب هذه الكارثة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ياسمين عز .. صور رضوى الشربيني قبل الشهرة تثير ضجة| شاهد

في اليوم العالمي لداء الكلب.. أعراض غير متوقعة وطرق الوقاية

صغرت أوي.. صدمة بالسوشيال ميديا بسبب صورة علا رامي | شاهد

فستان لامع .. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار في ظهور جديد |شاهد

فيديو

وزير الدفاع: ذكرى وفاة الزعيم عبد الناصر نموذج للأجيال القادمة في الكفاح والتضحية.. فيديو وصور

زار مجمع توازن الصناعي.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته للإمارات

رفض الزمالك.. حقيقة توسط حسن حمدي لعودة رمضان صبحي للأهلي وموقف الخطيب/فيديوجراف

يصيب الكبار والصغار.. نجوم أصيبوا بمرض الزهايمر ورحلوا به

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ