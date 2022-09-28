مستثمري أسيوط : اللجنة الوزارية للإنتاج تدعم الحصول على أراض صناعية فورًا

قال على حمزة،رئيس جمعية مستثمرى أسيوط إن قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للإنتاج يأتى ضمن حزمة من القرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا لدعم الصناعة بكافة قطاعاتها وتسهيل الإجراءات وتقليص مدة تأسيس وإنشاء المشروعات الصناعية.

وأضاف على حمزة ،رئيس جمعية مستثمرى أسيوط فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك جهدا كبيرا تبذله الدولة لحل المشاكل التى تواجه القطاع الصناعي فى مصر وإنهاء البيروقراطية لتوفير مزيد من الوقت والمال على المستثمرين الصناعيين وأيضا طرح أراضٍ صناعية بأسعار مخفضة خاصة فى المحافظات الأكثر حاجة للتنمية.

وأكد رئيس مستثمرى أسيوط ،أن وضع تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين ضمن المهام الأساسية للرسالة تعد بمثابة رسالة دعم لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تتكبد الكثير من الأموال فى انتظار موافقات تخصيص الأراضي المرفقة.

تابع :أن ضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن مجتمع الأعمال مثل "اتحاد الصناعات، اتحاد الغرف التجارية ،فرصة للمشاركة فى صناعة القرارات الخاصة بهم ووضع خارطة طريق للقطاع ، مما يساهم فى جذب استثمارات جديدة للسوق المصري والتوسع فى إقامة المشروعات القائمة وبالتالى خلق مزيد من الوظائف ورفع معدلات النمو والتنمية فى البلاد.

أوضح على حمزة ، أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية فى العديد من الصناعات والتى يمكن الاعتماد عليها لرفع مساهمة القطاع الصناعي فى الناتج المحلي وزيادة معدلات التصدير، على سبيل المثال التصنيع الغذائي والصناعات الكيماوية و النسيجية فهناك إقبال كبيرة على المنتجات المصرية فى تلك القطاعات فى الأسواق العالمية.

وفى 23 سبتمبر الجاري أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للإنتاج برئاسة رئيس مجلس الوزارء، وعضوية محافظ البنك المركزي، إضافة إلي 14 وزيرا، وكل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.