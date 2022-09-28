رئيس جامعة المنصورة الأهلية : كياناتنا من أفضل المشروعات القومية بالدولة ..فيديو

أكد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، أن فكرة الجامعات الأهلية جاءت للارتقاء بالتعليم لبناء الإنسان المصري الذي هو أساس الجمهورية الجديدة.

وقال معوض الخولي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، تم الخروج بمنظومة وبرامج جديدة لتلبية احتياجات سوق العمل ، والتي ستتواكب مع استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي

وتابع رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، أن الجامعات الأهلية من أفضل المشروعات القومية التي قامت بها الدولة، مؤكدا أن تلك الجامعات تعمل على تقديم تعليم جيد وتعمل على استخدام أليات تعليم الجيل الرابع.

مصادر عالمية

وأشار معوض الخولي إلى أن مصادر المعرفة تستند إلى مصادر عالمية، مؤكدا أن الجامعات الأهلية ستعمل على استنباط برامج جديدة تتواكب مع سوق العمل.