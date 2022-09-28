عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جامعة المنصورة الأهلية : كياناتنا من أفضل المشروعات القومية بالدولة ..فيديو

جامعة المنصورة الأهلية
جامعة المنصورة الأهلية

أكد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، أن فكرة الجامعات الأهلية جاءت للارتقاء بالتعليم لبناء الإنسان المصري الذي هو أساس الجمهورية الجديدة.

معوض الخولى: الجامعة الأهلية غير هادفة للربح وتصب فى صالح العملية التعليمية

مشروعات قومية.. برلماني: الجامعات الأهلية الجديدة نقلة حقيقية للتعليم

وقال معوض الخولي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، تم الخروج بمنظومة وبرامج جديدة لتلبية احتياجات سوق العمل ، والتي  ستتواكب مع استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي 

وتابع رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، أن الجامعات الأهلية من أفضل المشروعات القومية التي قامت بها الدولة، مؤكدا أن تلك الجامعات تعمل على تقديم تعليم جيد وتعمل على استخدام أليات تعليم الجيل الرابع.

مصادر عالمية

وأشار معوض الخولي إلى أن مصادر المعرفة تستند إلى مصادر عالمية، مؤكدا أن الجامعات الأهلية ستعمل على استنباط برامج جديدة تتواكب مع سوق العمل. 

رئيس جامعة المنصورة الأهلية معوض الخولى المشروعات القومية العملية التعليمية جامعة المنصورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يومان إجازة رسمية خلال الأسبوع الأول من الدراسة .. تعرف عليهما

فرج عامر: مفاجآت جديدة في قضية كهربا وقد تنقلب رأسا على عقب

ألحق أشتري الشبكة | تراجع أسعار الذهب بمصر بنسبة 28% | فيديو

للمبتدئين بـ 71 ألف جنيه.. أرخص سيارة أوبل أوتوماتيك في سوق المستعمل

بعد تصريح إكرامي.. هل رفض رمضان صبحي عرض الزمالك من أجل الأهلي؟

تعليق غير متوقع من خالد الغندور علي رفض رمضان صبحي الانضمام للزمالك

فرمان سويسري.. كولر يرفض رحيل نجم الأهلي

بالأسماء الأهلي يحسم صفقتين جديدتين والإعلان الرسمي خلال ساعات

ترشيحاتنا

مستشار شيخ الأزهر: لا علاقة لي بالإخوان وولائي للوطن وأدعم مؤسسات مصر

الشهود في مصرع صيدلي حلوان : استغاث بنا من فتك أسرة زوجته

وزيرة البيئة : تغير المناخ زاد الأمطار في الشتاء وأطال اليوم بالصيف

مشاهد مرعبة .. إعصار إيان يصل ولاية فلوريدا الأمريكية | فيديو

مشوفتش ومحصلش | ابن صيدلي حلوان يفجر مفاجأة عن واقعة البلكونة.. تحقيقات النيابة

71 قتيلا وجريحا.. ارتفاع حصيلة الهجوم الإيراني على إقليم كردستان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتقادها على السوشيال ميديا .. ياسمين عز ترد بفيديو غنائي |شاهد

بفيديو جديد.. فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة جريئة | شاهد

إلهام شاهين بإطلالة هيفاء وياسمين صبري.. من الأجمل بالتايجر | شاهد

أحمد الفيشاوي يكشف كواليس ريتسا

فيديو

قرارات مهمة من التعليم عن الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد| فيديو جراف

نصب واحتيال.. تعرف على سبب رخص سعر اللحمة المفرومة |فيديو جراف

وزير الدفاع: ذكرى وفاة الزعيم عبد الناصر نموذج للأجيال القادمة في الكفاح والتضحية.. فيديو وصور

زار مجمع توازن الصناعي.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته للإمارات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ