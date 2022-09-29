في مهرجان الثيران.. نهاية عجيبة لـ راكب على ظهر الثور

انتهت حياة شاب بشكل مأساوي، حيث أصيب بـ نوبة قلبية بعد سقوطه من على الثور، وكان والده قد توسل إليه للتوقف عن ممارسة تلك الرياضة الخطرة التي أنهت على حياته.

توفي الشاب "تياجو كاستيلو" الذي يبلغ من العمر 18 عامًا ، بشكل مأساوي بعد سقوطه الكارثي الذي حدث في ولاية ساو باولو البرازيلية الجنوبية الشرقية خلال إحدى المهرجانات.

كشفت عائلة الشاب المتوفي أنه كان يحلم بأن يصبح متسابقًا محترفًا للثور ولديه خطط للمنافسة في الولايات المتحدة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

لكن طموحاته تحطمت بشكل قاتل بعد أن صعد على الثور لما يقرب من ثماني ثوان أثناء محاولته إبعاده، فقد المراهق قبضته للأسف على حبل الثور وبدا أنه صفع رقبته قبل أن يسقط على الأرض.

ثم هرع رجلان إلى جانبه حيث فقد وعيه بينما كان أحد أعضاء الحشد يطارد الحيوان، وتم نقله إلى مرفق طبي قريب وتعرض لسكتة قلبية صباح الجمعة.

قال والده جان كارلوس كاستيلو إنه بدأ ركوب الخيل في سن الحادية عشرة وبحلول سن السادسة عشرة تعلم ركوب الثور، وبمجرد أن بلغ 18 عامًا في فبراير ، بدأ المراهق في الانضمام إلى عروض مسابقات رعاة البقر الأكبر على الرغم من تحذير والده من المخاطر.

يتذكر والده: "لسوء الحظ ، هذا ما تدور حوله مسابقات رعاة البقر. إنها رياضة خطيرة"، ولكنه قال لوالده ردا على ذلك: 'إذا توفيت يوما ما ، سأموت سعيدا ، سأموت راكبا على ظهر الثور".