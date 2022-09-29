إعصار إبان .. حاكم فلوريدا يحذر من كارثة خطيرة

حذر حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس اليوم الخميس، من أن الإعصار إيان سيتسبب في أضرار بجميع أنحاء الولاية وذلك بعد ساعات قليلة من بلوغ إعصار إبان لشواطئ الولاية مصحوبًا بعواصف ممطرة ورياح عاتية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن حوالي 1 مليون و114 ألف شخص أصبحوا دون كهرباء في فلوريدا بسبب الإعصار إيان حيث فصلت العاصفة الكهرباء عن62% من العملاء في مقاطعة لي، فيما وصلت عين إعصار إبان إلى الشاطئ بعد الساعة 3 مساء بقليل.

ووفقا لمقياس سافر-سيمبسون، يحمل الإعصار من الفئة الرابعة رياحا تصل سرعتها إلى 209 كيلومترات في الساعة، فيما وصل الإعصار إيان إلى اليابسة فوق غرب كوبا كإعصار من الفئة الثالثة، فيما يمكن أن يكون العاصفة الأسوأ التي تضرب مدينة تامبا منذ أكثر من قرن.

وجاء في أول تحذير من الأعاصير أمس الأربعاء أن أقصى رياح لإيان ستقترب من 195 كيلومترا في الساعة مما يجعله إعصارا من الفئة الثالثة لكن مع توقعات بأن تشتد.

وحذر المركز الوطني للأعاصير في ميامي من أن إيان سيؤدي إلى أمواج مرتفعة وفيضانات ساحلية تهدد الحياة وأمطار يصل منسوبها إلى أكثر من قدم في بعض المناطق حيث حثت السلطات أكثر من 2.5 مليون شخص على إخلاء منازلهم والتوجه إلى أماكن مرتفعة.

أضرار في كوبا

وكان إيان قد تسبب في انقطاع الكهرباء عن أنحاء كوبا بأكملها ودمر بعضاً من أهم مزارع التبغ في البلاد عندما ضرب الطرف الغربي للجزيرة الثلاثاء.

وقال اتحاد الكهرباء الكوبي في بيان إن العمل جار لإعادة الخدمة تدريجياً إلى سكان البلاد البالغ عددهم 11 مليون نسمة خلال الليل، وفقاً لمجلة بوليتيكو الأمريكية.

وانقطعت الكهرباء في البداية عن حوالي مليون شخص في المقاطعات الغربية من كوبا، ولكن في وقت لاحق انهارت الشبكة بأكملها.

ووصل الإعصار إيان إلى اليابسة فوق غرب كوبا كإعصار من الفئة الثالثة، فيما يمكن أن يكون العاصفة الأسوأ التي تضرب مدينة تامبا منذ أكثر من قرن.