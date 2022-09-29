عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعصار إبان .. حاكم فلوريدا يحذر من كارثة خطيرة

مشاهد من إعصار إبان
مشاهد من إعصار إبان

حذر حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس اليوم الخميس، من أن الإعصار إيان سيتسبب في أضرار بجميع أنحاء الولاية وذلك بعد ساعات قليلة من بلوغ إعصار إبان لشواطئ الولاية مصحوبًا بعواصف ممطرة ورياح عاتية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن حوالي 1 مليون و114 ألف شخص أصبحوا دون كهرباء في فلوريدا بسبب الإعصار إيان حيث فصلت العاصفة الكهرباء عن62% من العملاء في مقاطعة لي، فيما وصلت عين إعصار إبان إلى الشاطئ بعد الساعة 3 مساء بقليل.

انقطاع الكهرباء عن مليون شخص في فلوريدا بسبب إعصار إيان

مشاهد مرعبة .. إعصار إيان يصل ولاية فلوريدا الأمريكية | فيديو

ووفقا لمقياس سافر-سيمبسون، يحمل الإعصار من الفئة الرابعة رياحا تصل سرعتها إلى 209 كيلومترات في الساعة، فيما وصل الإعصار إيان إلى اليابسة فوق غرب كوبا كإعصار من الفئة الثالثة، فيما يمكن أن يكون العاصفة الأسوأ التي تضرب مدينة تامبا منذ أكثر من قرن. 

وجاء في أول تحذير من الأعاصير أمس الأربعاء أن أقصى رياح لإيان ستقترب من 195 كيلومترا في الساعة مما يجعله إعصارا من الفئة الثالثة لكن مع توقعات بأن تشتد.

وحذر المركز الوطني للأعاصير في ميامي من أن إيان سيؤدي إلى أمواج مرتفعة وفيضانات ساحلية تهدد الحياة وأمطار يصل منسوبها إلى أكثر من قدم في بعض المناطق حيث حثت السلطات أكثر من 2.5 مليون شخص على إخلاء منازلهم والتوجه إلى أماكن مرتفعة.

Naples in Florida has been compeltely submerged by floodwater as the coastal town continues to be battered by Hurricane Ian
Cars can be seen floating in the 18ft storm surge in Fort Myers, with thousands of homes being submerged underwater as winds batter the trees

أضرار في كوبا

وكان إيان قد تسبب في انقطاع الكهرباء عن أنحاء كوبا بأكملها ودمر بعضاً من أهم مزارع التبغ في البلاد عندما ضرب الطرف الغربي للجزيرة الثلاثاء.

وقال اتحاد الكهرباء الكوبي في بيان إن العمل جار لإعادة الخدمة تدريجياً إلى سكان البلاد البالغ عددهم 11 مليون نسمة خلال الليل، وفقاً لمجلة بوليتيكو الأمريكية.

لحظة وصول إعصار إيان المدمر إلى فلوريدا بعد ضرب كوبا.. فيديو

بسبب إعصار إيان.. بايدن يحذر شركات الطاقة من رفع أسعار البنزين

وانقطعت الكهرباء في البداية عن حوالي مليون شخص في المقاطعات الغربية من كوبا، ولكن في وقت لاحق انهارت الشبكة بأكملها.

ووصل الإعصار إيان إلى اليابسة فوق غرب كوبا كإعصار من الفئة الثالثة، فيما يمكن أن يكون العاصفة الأسوأ التي تضرب مدينة تامبا منذ أكثر من قرن.

ولاية فلوريدا ولاية فلوريدا الأمريكية الكهرباء انقطاع الكهرباء إبان إعصار إبان الإعصار إبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يومان إجازة رسمية خلال الأسبوع الأول من الدراسة .. تعرف عليهما

فرج عامر: مفاجآت جديدة في قضية كهربا وقد تنقلب رأسا على عقب

ألحق أشتري الشبكة | تراجع أسعار الذهب بمصر بنسبة 28% | فيديو

فرمان سويسري.. كولر يرفض رحيل نجم الأهلي

للمبتدئين بـ 71 ألف جنيه.. أرخص سيارة أوبل أوتوماتيك في سوق المستعمل

تعليق غير متوقع من خالد الغندور علي رفض رمضان صبحي الانضمام للزمالك

بعد تصريح إكرامي.. هل رفض رمضان صبحي عرض الزمالك من أجل الأهلي؟

بالأسماء الأهلي يحسم صفقتين جديدتين والإعلان الرسمي خلال ساعات

موضوعات متعلقة

انقطاع الكهرباء عن مليون شخص في فلوريدا بسبب إعصار إيان

مشاهد مرعبة .. إعصار إيان يصل ولاية فلوريدا الأمريكية | فيديو

لحظة وصول إعصار إيان المدمر إلى فلوريدا بعد ضرب كوبا.. فيديو

بسبب إعصار إيان.. بايدن يحذر شركات الطاقة من رفع أسعار البنزين

الأقوي منذ عقود.. إعصار إيان يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية| فيديو

ترشيحاتنا

السفير البريطاني: أنا زمهلاوي وبشجع الفرق المصرية كلها

دعاء النبي عند الكرب .. 33 كلمة لا ترد في هذه الساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على إعارة صفقته الجديدة

إعصار إبان .. حاكم فلوريدا يحذر من كارثة خطيرة

فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 : متتصرفش بتهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. سارة سلامة تستعرض أناقتها بإطلالة جريئة| شاهد

قبل حدوثها بأيام.. إشارات تحذيرية للسكتة الدماغية

ابعدوا عن محسنات الكيك.. طبيبة تكشف عن أمراض مميتة تصيبك |احذرها

السبب في تيشيرت الفريق .. مفاجأة بـ خسارة يد الزمالك من الترجي

فيديو

الأسطورة.. ورطة محمد رمضان بسبب سوريا وقطر| فيديوجراف

جابلهم مناديل.. وصلة بكاء لـ تامر عاشور مع جمهور حفلته

قرارات مهمة من التعليم عن الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد| فيديو جراف

نصب واحتيال.. تعرف على سبب رخص سعر اللحمة المفرومة |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ