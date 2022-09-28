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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشاهد مرعبة .. إعصار إيان يصل ولاية فلوريدا الأمريكية | فيديو

إعصار إيان
إعصار إيان

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن إعصار إيان ضرب الساحل الجنوبي الغربي لولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال المركز في تغريدة علي “تويتر”، "إعصار إيان وصل إلى ساحل فلوريدا، وهو إعصار شديد الخطورة من الفئة الرابعة، بالقرب من جزيرة كايو كوستا في فلوريدا".

ويشير المركز إلى أن أقصى سرعة للرياح داخل الإعصار تصل إلى أكثر من 240 كيلومترًا في الساعة.

وفي وقت سابق، أفادت دورية حرس الحدود الأمريكية عن فقد أكثر من 20 مهاجرًا كوبيا قبالة سواحل فلوريدا بعد غرق سفينتهم بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومر إعصار إيان عبر غرب كوبا مساء الأربعاء، واشتد حده إلى الدرجة الخامسة.

وتم إلغاء تنشيط الجزيرة الكاريبية تمامًا، وتوفي شخصان في مقاطعة بينار ديل ريو.

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كما تم إجلاء أكثر من 50 ألف شخص في الغرب والجزء الأوسط من البلاد.

وفي وقت سابق، حذر خبراء الأرصاد من هطول أمطار ورياح شديدة الخطورة في الساعات القادمة حيث تهبط عين العاصفة على الساحل في مكان ما بين تامبا وفورت مايرز بولاية فلوريدا، مع الشعور بآثارها في معظم أنحاء الولاية.

ويخضع ملايين السكان لأوامر إخلاء أو تحذيرات في أجزاء من ساحل فلوريدا، لكن الحاكم رون ديسانتيس حذر من أن الأوان قد فات للمغادرة في مقاطعات كولير ولي وساراسوتا وتشارلوت، حيث يمكن أن تصل العاصفة إلى اليابسة. 

وضربت عاصفتان فقط من الفئة الخامسة اليابسة في أمريكا خلال الثلاثين عاما الماضية، وكلتاهما في فلوريدا.

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