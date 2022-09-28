بسبب إعصار إيان.. بايدن يحذر شركات الطاقة من رفع أسعار البنزين

حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، شركات النفط والغاز من زيادة الأسعار للمستهلكين، مع اقتراب إعصار إيان من سواحل ولاية فلوريدا.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قال بايدن: "لا تستغلوا هذا الأمر، دعوني أكرر، لا تستغلوا هذا الأمر كذريعة لرفع أسعار البنزين أو فرض كلفة عالية على الشعب الأمريكي”.

وأضاف أن "الإعصار لا يوفر أي عذر لارتفاع الأسعار في مضخات الوقود وإذا حدث، فسوف أطلب من المسؤولين الفيدراليين تحديد ما إذا كان تقدير الأسعار مستمرا أم لا".

وقال الرئيس الأمريكي: "أمريكا تراقب، وينبغي على هذه الصناعة أن تقدم على الشيء الصحيح".

وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفاض مخزونات النفط الخام ومخزونات الوقود وسط انخفاض أسعار البنزين.

كما أدى ارتفاع صادرات النفط الخام بنسبة 30٪ خلال الأسبوع، إلى متوسط 4.6 مليون برميل يوميا، إلى انخفاض الأرصدة المحلية للنفط، حسبما أظهر تقرير حالة البترول الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة.

وفي الوقت نفسه، كانت عمليات السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي عند أقل من المعتاد عند 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل القاعدة التي بلغت حوالي خمسة إلى سبعة ملايين برميل أسبوعيا مما ساعد على خفض إجمالي مخزونات الخام في السوق.

وأظهر التقرير أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 251 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر مقابل توقعات محللي الصناعة ببناء مليوني برميل.

وقبل الانخفاض، ارتفعت مخزونات الخام دون توقف لمدة ثلاثة أسابيع، حيث نمت بنحو 12 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.422 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات ببناء 500 ألف برميل.