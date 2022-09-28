عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب إعصار إيان.. بايدن يحذر شركات الطاقة من رفع أسعار البنزين

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، شركات النفط والغاز من زيادة الأسعار للمستهلكين، مع اقتراب إعصار إيان من سواحل ولاية فلوريدا.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قال بايدن: "لا تستغلوا هذا الأمر، دعوني أكرر، لا تستغلوا هذا الأمر كذريعة لرفع أسعار البنزين أو فرض كلفة عالية على الشعب الأمريكي”.

وأضاف أن "الإعصار لا يوفر أي عذر لارتفاع الأسعار في مضخات الوقود وإذا حدث، فسوف أطلب من المسؤولين الفيدراليين تحديد ما إذا كان تقدير الأسعار مستمرا أم لا".

وقال الرئيس الأمريكي: "أمريكا تراقب، وينبغي على هذه الصناعة أن تقدم على الشيء الصحيح".

وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفاض مخزونات النفط الخام ومخزونات الوقود وسط انخفاض أسعار البنزين.

كما أدى ارتفاع صادرات النفط الخام بنسبة 30٪ خلال الأسبوع، إلى متوسط 4.6 مليون برميل يوميا، إلى انخفاض الأرصدة المحلية للنفط، حسبما أظهر تقرير حالة البترول الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة.

تدهور عقلي مخيف .. بايدن يدعو عضوة بالكونجرس متوفاة إلى مؤتمر ..فيديو

الأقوي منذ عقود.. إعصار إيان يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية| فيديو

وفي الوقت نفسه، كانت عمليات السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي عند أقل من المعتاد عند 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل القاعدة التي بلغت حوالي خمسة إلى سبعة ملايين برميل أسبوعيا مما ساعد على خفض إجمالي مخزونات الخام في السوق.

وأظهر التقرير أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 251 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر مقابل توقعات محللي الصناعة ببناء مليوني برميل.

وقبل الانخفاض، ارتفعت مخزونات الخام دون توقف لمدة ثلاثة أسابيع، حيث نمت بنحو 12 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.422 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات ببناء 500 ألف برميل. 

أمريكا بايدن النفط البنزين الرئيس الأمريكي أسعار البنزين فلوريدا النفط والغاز إعصار إيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يومان إجازة رسمية خلال الأسبوع الأول من الدراسة .. تعرف عليهما

فرج عامر: مفاجآت جديدة في قضية كهربا وقد تنقلب رأسا على عقب

بعد تصريح إكرامي.. هل رفض رمضان صبحي عرض الزمالك من أجل الأهلي؟

ارتاحتوا .. رسالة نارية من تامر أمين لـ اتحاد الكرة |فيديو

تعليق غير متوقع من خالد الغندور علي رفض رمضان صبحي الانضمام للزمالك

بالأسماء الأهلي يحسم صفقتين جديدتين والإعلان الرسمي خلال ساعات

فرمان سويسري.. كولر يرفض رحيل نجم الأهلي

اليوتيوبر إبرهيم تيك توك يواجه 4 اتهامات والعقوبة تصل للسجن 3 سنوات

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي يستهدف "عقل بوتين".. تفاصيل

بعد إعلان التعبئة للجيش.. هروب 260 ألف رجل من روسيا

الجحيم سيحل عليكم.. الكونجرس الأمريكي يهدد روسيا

انخفاض هائل في مخزونات النفط الأمريكية

بسبب تايوان.. الصين تشن هجوما عنيفا علي أمريكا

السفير القطري بالقاهرة يهدي مصطفى مدبولي نموذجًا مصغرًا لكأس العالم.. صور

تدهور عقلي مخيف .. بايدن يدعو عضوة بالكونجرس متوفاة إلى مؤتمر ..فيديو

الأقوي منذ عقود.. إعصار إيان يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية| فيديو

ترشيحاتنا

حسبي الله ونعم الوكيل ومش هتذل.. شريفة ماهر توجه رسالة قوية لأبنائها|فيديو

سمية الخشاب: أحب التواصل مع الطلاب لأنهم يحتاجون النصائح ..فيديو

أرخص سيارة صيني شبابية.. بريليانس FRV مستعملة

هايدي الفضالي: اتخاذ إجراءات رادعة من البداية يمنع جرائم المرتبطين.. فيديو

فرص عمل .. أحمد موسى : إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية خلال عام

قرارات مهمة من التعليم عن الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد| فيديو جراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تتسبب بعض الملابس في انتشار جدري القرود

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. وجبة من 3 أكلات

بعد ظهورها بالحجاب.. أجمل إطلالات زوجة أحمد سعد | شاهد

بعد الصفقات الجديدة | تشكيلة الأهلي VS الزمالك .. من الأقوى ؟

فيديو

قرارات مهمة من التعليم عن الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد| فيديو جراف

نصب واحتيال.. تعرف على سبب رخص سعر اللحمة المفرومة |فيديو جراف

وزير الدفاع: ذكرى وفاة الزعيم عبد الناصر نموذج للأجيال القادمة في الكفاح والتضحية.. فيديو وصور

زار مجمع توازن الصناعي.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته للإمارات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ