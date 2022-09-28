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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدهور عقلي مخيف .. بايدن يدعو عضوة بالكونجرس متوفاة إلى مؤتمر ..فيديو

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من عضوة الكونجرس، جاكي فالورسكي، أن تقدم نفسها خلال مؤتمر في واشنطن، ناسيا أنها توفيت في حادث سيارة في أغسطس.

وحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، قال بايدن، "أود أن أشكركم جميعًا هنا، بما في ذلك المسؤولين المنتخبين من الحزبين مثل النائب جيم ماكجفرن، والسيناتور مايك براون، والسيناتور كوري بوكر، والنائبة جاكي، هل أنتم هنا؟ أين جاكي؟”.

وأضاف: “كانت تخطط لتكون هنا".

وعملت عضوة الكونجرس الجمهوري جاكي فالورسكي كعضو في مجلس النواب الأمريكي عن منطقة الكونجرس الثانية بولاية إنديانا من عام 2013 حتى وفاتها في عام 2022.

وأصبح بايدن، الذي سيبلغ الثمانين من عمره هذا العام، أكبر رئيس لـ أمريكا في التاريخ. يتهمه النقاد باستمرار بالتدهور العقلي، مستشهدين بالزلات والأخطاء المتكررة التي يرتكبها”.

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