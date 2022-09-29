السفير البريطاني: أنا زمهلاوي وبشجع الفرق المصرية كلها

سأل الإعلامي شريف عامر السفير البريطاني جاريث بايلي ما هو الفريق المصري لكرة القدم الذي يشجعه الأهلي أم الزمالك، ليرد السفير البريطاني قائلا "كنت متوقع السؤال دا منك .. وعشان كده استشرت الفريق الدبلوماسي عشان يعرفوني الإجابة".

ورد "بايلي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، على سؤال شريف عامر، قائلا "في ناس في التليفزيون بتتفرج ومستنية إجابتي على السؤال دا .. انا زمهلاوي .. وممكن أشجع بورسعيد".

وتابع السفير البريطاني أنه لا يستطيع الإجابة على هذا السؤال المحرج لأنه يحب مصر ويحب جميع الفرق المصرية.