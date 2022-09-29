مفاجأة| تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوياته في عامين ونصف

أكد أسامة زرعي المحلل الاقتصادي، إن هناك تراجع فى أسعار الذهب لأدنى مستوياته فى عامين ونصف، موضحًا أن الذهب تراجع عالميًا و محليًا.

وأضاف المحلل الاقتصادي خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن سعر جرام الذهب 21 انخفض وكذلك سعر جرام 24، وأن هذا الانخفاض رغم ارتفاع سعر الدولار.

وكشف أن رفع سعر الفائدة له تأثير سلبى على أسعار الذهب، ويكون هناك غلق لـ مركز الذهب فى العالم، وأوضح أنه لا أحد يتوقع سعر الذهب بنهاية العالم، وذلك بسبب قرارات الفيدرالي الأمريكي.

وتابع أنه فى حالة مقارنة أسعار الذهب عالميًا، منذ بداية العام الحالي، و الوقت الحالي، نجد أن الذهب تراجع كثيرًا بمعدل 10.5%.

وأضاف المحلل الاقتصادي، أن الانخفاض المحلي، وصل لـ 28%، وهذا يعتبر من الأشياء السارة، لجميع المصريين.