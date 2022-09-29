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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير البريطاني: أشجع ليفربول ومحمد صلاح ملهم في المساعدة الاجتماعية.. شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح

قال السفير البريطاني جاريث بايلي أنه يشجع نادي ليفربول ووالده يحب ويشجع نادي أرسنال ومعظم أصدقائه يشجعون مانشستر يونايتد .

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وأضاف "بايلي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر الفضائية، أنه معجب باللاعب العالمي محمد صلاح بشكل شخصي بسبب دوره الملهم في المساعدة الاجتماعية في مصر.

وتابع السفير البريطاني أن محمد صلاح ملهم للشعب المصري ولجميع شعوب العالم، مشيرا إلى أنه إعجابه بمحمد صلاح دبلوماسيا ورسمياً بدأ عندما أصبح سفيرا لمصر، ولكن بعد متابعته أصبح معجبا حقيقيا.

محمد صلاح ليفربول مانشستر يونايتد السفير البريطاني جاريث بايلي السفير البريطاني جاريث بايلي النجم محمد صلاح

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