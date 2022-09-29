السفير البريطاني: أشجع ليفربول ومحمد صلاح ملهم في المساعدة الاجتماعية.. شاهد

قال السفير البريطاني جاريث بايلي أنه يشجع نادي ليفربول ووالده يحب ويشجع نادي أرسنال ومعظم أصدقائه يشجعون مانشستر يونايتد .

وأضاف "بايلي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر الفضائية، أنه معجب باللاعب العالمي محمد صلاح بشكل شخصي بسبب دوره الملهم في المساعدة الاجتماعية في مصر.

وتابع السفير البريطاني أن محمد صلاح ملهم للشعب المصري ولجميع شعوب العالم، مشيرا إلى أنه إعجابه بمحمد صلاح دبلوماسيا ورسمياً بدأ عندما أصبح سفيرا لمصر، ولكن بعد متابعته أصبح معجبا حقيقيا.