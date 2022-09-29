متى ستنتهي الحرب الروسية الأوكرانية ورأيه في محمد صلاح..أبرز تصريحات السفير البريطاني

حل السفير البريطاني جاريث بايلي ضيفا مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” المذاع علي قناة إم بي سي مصر، ليكشف تفاصيل جديدة عن علاقة مصر ببريطانيا.

تبادل تجاري وشراكة حقيقية بين مصر وبريطانيا

قال جاريث بايلي سفير بريطانيا في مصر أن هناك تبادل تجاري وشراكة حقيقة بين مصر وبريطانيا، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك عقد شراكة بين البلدين في ظل الأزمة العالمية التي يمر بها العالم.

وأضاف "بايلي" أن حالة التضخم وارتفاع الأسعار في العالم أجمع ظهرت قبل بدأ الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن الحرب الروسية الأوكرانية قامت تأجيج تلك الأزمة أكثر.

وتابع السفير البريطاني أن مصر تحتاج إلى مساعدة في شأن الغذاء وتحديدا في شأن توفير القمح، وقام بالحديث مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين للتشاور في كيفية تقديم المساعدات.

السفير البريطاني يكشف عن أول زيارة له لمصر

وكشف جاريث بايلي السفير البريطاني أن أول زيارة له لمصر كانت عام ١٩٩٨ وثاني زيارة له كانت العام الماضي، مشيرا إلى أن مصر تغيرت كثيرا في هذه الفترة عما رأها مسبقا.

وأشار إلى أن مصر أصبح بها بنية تحتية قوية وشبكة طرق عالمية ومدن عالمية جيدة جدا، متابعا أن عدد السكان زاد عن سابقا فمصر كانت وقتها ٧٠ مليون نسمة وأصبح عدد السكان الآن ١٠٥ مليون نسمة.

وتابع السفير البريطاني أن عند زيارته الاولي لمصر منذ ٢٠ عاما لم يكن هناك حديث عن الطاقة الخضراء والطاقة المتجددة ولكن في هذه المرة وعند وصوله للمطار رأي أحاديث كثيرة في هذا الشأن.

وسأل الإعلامي شريف عامر السفير البريطاني جاريث بايلي ما هو الفريق المصري لكرة القدم الذي يشجعه الأهلي أم الزمالك، ليرد السفير البريطاني قائلا "كنت متوقع السؤال دا منك .. وعشان كده استشرت الفريق الدبلوماسي عشان يعرفوني الإجابة".

ورد "بايلي" على سؤال شريف عامر، قائلا "في ناس في التليفزيون بتتفرج ومستنية إجابتي على السؤال دا .. انا زمهلاوي .. وممكن اشجع بورسعيد".

وتابع السفير البريطاني أنه لا يستطيع الإجابة على هذا السؤال المحرج لانه يحب مصر ويحب جميع الفرق المصرية.

وصرح السفير البريطاني جاريث بايلي أن الملكة اليزابيث الثانية كانت تؤثر علي قلوب أشخاص كثيرة وهناك الكثير ممن يحبونها، مشيرا إلى أن الملكة اليزابيث الثانية كانت رمز للحضارة الحديثة.

وشكر "بايلي" الشعب المصري أجمع على تعازيه وجميع الشعور الوديه الذي أرسلت إليه في السفارة خلال فترة عزاء الملكة اليزابيث الثانية.

وتابع السفير البريطاني أن كانت هناك طوابير من المصريين أمام السفارة لتقديم العزاء في الملكة اليزابيث الثانية وتقديم شعور لطيف منهم.

وقال السفير البريطاني جاريث بايلي أنه يشجع نادي ليفربول ووالده يحب ويشجع نادي أرسنال ومعظم اصدقائه يشجعون مانشستر يونايتد .

واضاف "بايلي" أنه معجب باللاعب العالمي محمد صلاح بشكل شخصي بسبب دوره الملهم في المساعدة الاجتماعية في مصر.

محمد صلاح ملهم للشعب المصري ولجميع شعوب العالم

متابعا أن محمد صلاح ملهم للشعب المصري ولجميع شعوب العالم، مشيرا إلى أنه إعجابه بمحمد صلاح دبلوماسيا ورسمياً بدأ عندما أصبح سفيرا لمصر، ولكن بعد متابعته أصبح معجبا حقيقيا.

وقال جاريث بايلي أن COP 26 الذي أقيم العام الماضي في جلاسكو كان أكبر قمة في تاريخ بريطانيا، وقمة المناخ معقدة في الإجراءات اللوجستية لتجميع رؤساء الدول والحكومات مع بعضهم البعض لمدة أسبوعين كاملين.

واضاف "بايلي" أنه يريد توصيل رسالة من المملكة المتحدة لمصر، والرسالة هي "بالتوفيق" في هذا العمل الشاق.

وتابع السفير البريطاني أن هناك واجب علي جميع الشركاء في مساعدة مصر في مؤتمر المناخ COP 27.

نهاية الحرب الروسية الأوكرانية

وصرح بأن قرار وقف الحرب الروسية الأوكرانية في يد موسكو فقط، مشيرا إلى أنه لا يرى نهاية قريبة لهذه الحرب.