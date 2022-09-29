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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كلام فوق راسي.. رامي صبري يعلق على كلمة شريفة ماهر له

رامي صبري
رامي صبري

نشر الفنان رامي صبري، مقطع فيديو للفنانة القديرة شريفة ماهر، خلال لقائها مع قناة صدى البلد، والتي أبدت خلالها إعجابها بأغانيه. 

وأعرب رامي صبري، عن تقديره لتعليق الفنانة شريفة ماهر، وكتب معلقا: «والله كلام فوق راسي.. شكرا». 

أغاني رامي صبري

شارك المطرب رامي صبري جمهوره فيديو من كواليس تسجيل أغنيته الأخيرة “شايفة فيك” التى قام بتلحينها للمطربة أصالة.

وعلق رامي على الفيديو، وكتب قائلا: كواليس أغنية شايفة فيك أصالة ورامي صبري  من كلمات نادر عبدالله وألحان رامي صبري ومن توزيع أسامة الهندي.

أعلن الفنان رامي صبري، عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ”، موعد طرحه أغنيته الجديدة .

وعلق رامي صبري، قائلاً : صباح الفل عليكم أغنيتي الجديدة ( ولسه ياما ) أغنية دراما علشان بس الناس اللي بتطلب دايما مني الأغاني الحزينة معرفش إزاي واحنا في الصيف وبهجة وكده بس حاضر ، الأغنية كلمات الشاعر الموهوب جدا تامر حسين ، وألحان المتميز عزبز الشافعي وتوزيع ومكساج وماستر الموزع الموسيقي الكبير اسامه الهندي اتمني الاغنيه تعجبكم " .

وكانت قد حققت أغنية "أنتي جنان" للفنان رامي صبري 500 ألف مشاهدة؛ وذلك بعد طرحها بيومين فقط على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات (يوتيوب).

"أنتي جنان" من كلمات الشاعر إسلام الجريني، وألحان الملحن تيام علي، وتوزيع جلال الحمداوي.

ويستعد رامي صبري - خلال الأيام المقبلة - لطرح مجموعة مختلفة ومميزة من الأغنيات وذلك بمناسبة موسم الصيف.

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