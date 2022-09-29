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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يسقط.. تراجع تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 79 جنيها

الذهب
الذهب

هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 على المستوى العالمي إلى مستويات تاريخية، حيث سجّلت أسعار أوقية الذهب 1652 دولارًا بعد ما سجّلت 1,674.18 دولار السبت الماضي، مُتأثرة بقرار رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية، يوم الأربعاء الماضي 21 سبتمبر.

وهبطت أسعار الذهب بهذه القوة متأثرة بارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته في 20 عامًا، وصعود عوائد سندات الخزانة إلى مستويات قياسية، إذ وصل مؤشر الدولار عند 114.130  نقطة ليحلق عند أعلى مستوياته منذ 20 عامًا .

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وتعرّض الذهب لضغوطات بفعل زيادة الفائدة التي تعد الزيادة الثالثة على التوالي في أسعار الفائدة بهذا الحجم، وترفع هذه الزيادة سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي إلى نطاق يتراوح بين 3% و3.25%.

أسعار الذهب اليوم 

انهيار أسعار الذهب

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1,652 دولار  للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي بسعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه بقى عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال  أغسطس الماضي الماضي بتراجع أكثر من 95 دولارًا في الاوقية.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

على المستوى المحلي ، هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس 29-9-2022 بقيمة 7 جنيهات ، إذ سجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1121 جنيهًا، بعد ما وصل 1145 الخميس 22 سبتمبر أي فقد أكثر من 20 جنيها ، فيما تراجع عيار 24 عن 1,309 للشراء إلى 1287 جنيهًا.

وسجّلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1121 جنيهًا بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر.

أسعار الذهب اليوم 

وضمن أسعار الذهب اليوم سجّل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الخميس 1121 جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21  للبيع 1126 جنيهًا.

وشهدت أسعار الذهب  موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الاثنين 9 مايو، أي فقد منذ هذا اليوم 79 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر : 1121 جنيهًا اليوم الخميس 29-9-2022، فيما سجل سعر جرام الذهب ، 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم 

أسعار الذهب اليوم 

ويبحث الكثير عن أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء خاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1121 جنيهًا للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الخميس في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 1287 جنيهًا .

أسعار الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس عيار 21 : 1121 جنيهًا للبيع و 1126 للشراء 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 18 : 962 جنيهاً

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب  اليوم الخميس عيار 14 : 748 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب  اليوم الخميس عيار 24 : 9008 جنيهات

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب  اليوم الخميس عيار 24 : 1652 دولارًا .

أسعار الذهب اليوم 

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتسجل أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بالمصنعية اختلافا من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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