عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمهوره ده حماه.. هاشتاج الأهلي مش للبيع يكتسح تريند تويتر

النادي الأهلي
النادي الأهلي

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “الأهلي مش للبيع”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتصدر هاشتاج “الأهلي مش للبيع” التريند الأول، عبر قائمة الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجاءت تغريدات رواد السوشيال ميديا لدعم النادي الأهلي، كالاتي:

وعلي جانب أخر، قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مصطفى سعد المنضم حديثًا لصفوف الأهلي، قريب من الخروج على سبيل الإعارة لأحد أندية الدوري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن إدارة الأهلي ترغب في خروج مصطفى سعد ميسي للعب لصفوف أحد أندية الدوري على سبيل الإعارة، ثم العودة من جديد لصفوف الأهلي بعد اكتسابه خبرات مع الفريق الذي سيتم إعارته له بعد مشاركته معه.

زياد طارق يقترب من الرحيل عن الأهلي


واختتم: أن زياد طارق قريب من الرحيل عن فريق الأهلي أيضًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة لاكتسابه للخبرات.

هاشتاج “الأهلي مش للبيع” الأهلى النادي الأهلي أخبار النادي الاهلي صفقات الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. تراجع تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 79 جنيها

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على إعارة صفقته الجديدة

ألحق أشتري الشبكة | تراجع أسعار الذهب بمصر بنسبة 28% | فيديو

للمبتدئين بـ 71 ألف جنيه.. أرخص سيارة أوبل أوتوماتيك في سوق المستعمل

ارتاحتوا .. رسالة نارية من تامر أمين لـ اتحاد الكرة |فيديو

خبر حزين.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى هذا الموعد |فيديو

السبب في تيشيرت الفريق .. مفاجأة بـ خسارة يد الزمالك من الترجي

هبوط حاد في أسعار الذهب عالميًا.. لماذا يواصل الأصفر النزيف؟

ترشيحاتنا

كيلو البط بـ 57 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض والرومى اليوم بمنافذ وزارة الزراعة

سعر أعلي أعيرة الذهب اليوم 29-9-2022

بعد ارتفاع ثمنه.. تعرف على أسعار البيض بمنافذ وزارة الزراعة

تجنب شائعات السوشيال ميديا.. أبرز نقاط تحدث وزير التعليم في مؤتمره الصحفي اليوم

الأهلي يتدخل في قرارات كولر ويطلب إبعاد تاو من مواجهة المنيستري.. فيديو

الدولار يقترب بقوة من الـ20.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بعد الزيادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيخاف من الفضايح.. تعرف على فوبيا كل برج| غير متوقعة

طريقة عمل اللوزية في المنزل.. قبل المولد النبوي

في يومه العالمي.. خرافات شائعة عن أمراض القلب| لن تصدقها

إطلالة راقية للملكة رانيا.. شاهد

فيديو

مصطفى أبو سريع: مش مستعجل على البطولة المطلقة وأنا مش منتميلها.. خاص

متدينة ومتربية أوي.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل شخصيتها لفيلمها الجديد

فيديو صادم.. شبيهة إلهام شاهين تثير الجدل على السوشيال ميديا

لطيفة: راغب علامة شقيقي وليس صديقي فقط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ