جمهوره ده حماه.. هاشتاج الأهلي مش للبيع يكتسح تريند تويتر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “الأهلي مش للبيع”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتصدر هاشتاج “الأهلي مش للبيع” التريند الأول، عبر قائمة الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجاءت تغريدات رواد السوشيال ميديا لدعم النادي الأهلي، كالاتي:

الاهلي اكبر من ان يقع في فخ بعض المغرضين

جمهور الاهلي يعلم نواياهم وسيتصدي لهم بكل قوه#الاهلي_مش_للبيع — عمر الديب (@omar89eldeeb) September 28, 2022

انا الاهلي بطل أفريقيا والعرب والثاني عالميا انا صاحب الألقاب ومشرف مصر كلها #الاهلي_مش_للبيع pic.twitter.com/qUTTgwmmVB — اهلاوي غاوي (@Hamada42057611) September 28, 2022

الاهلي وطن وليس للبيع #الاهلي_مش_للبيع — محمد عزالدين (@FrjAlqzaz) September 28, 2022

وعلي جانب أخر، قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مصطفى سعد المنضم حديثًا لصفوف الأهلي، قريب من الخروج على سبيل الإعارة لأحد أندية الدوري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن إدارة الأهلي ترغب في خروج مصطفى سعد ميسي للعب لصفوف أحد أندية الدوري على سبيل الإعارة، ثم العودة من جديد لصفوف الأهلي بعد اكتسابه خبرات مع الفريق الذي سيتم إعارته له بعد مشاركته معه.

زياد طارق يقترب من الرحيل عن الأهلي



واختتم: أن زياد طارق قريب من الرحيل عن فريق الأهلي أيضًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة لاكتسابه للخبرات.