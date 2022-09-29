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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل المدارس طريقة عمل الجبنة الشيدر

طريقة عمل الجبنة
طريقة عمل الجبنة الشيدر

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل جبنة شيدر في البيت قبل المدارس فهي محببة لدى الأطفال وتناسب السندوتشات المدرسية. 

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المقادير لعمل الجبنة الشيدر 

 

بخطوات بسيطة تعرفوا على طريقة تحضير الجبن الشيدر في المنزل ، واستخدموها بطرق مختلفة في تحضير أطباقكم ،بدلًا من شرائها من الخارج
المقادير4 صفار بيض4 قطع جبنة مثلثات1 كوب لبن بودرةكوب إلا ربع زيتكوب إلا ربع ماء4 معلقة كبيرة (ملعقة طعام) نشا1 معلقة كبيرة (ملعقة طعام)عصير ليمون1 معلقة صغيرة (ملعقة شاي) مغلي طريقة عمل جبنة قريش. 

 

الطريقة لعمل الجبنة الشيدر 

 

نحضر بولة نضع فيها الزيت والماء ، ونضرب باستخدام المضرب الكهربائي لمدة من 5 إلى 7 دقائق ،حتى يندمجوا ونحصل على خليط أبيض اللون.نضيف صفار البيض للخليط، ونضرب مرة أخرى حتى يتجانس الخليط و سنلاحظ تضاعف الكمية.نضيف عصير الليمون والملح، ونستمر في الخلط.نضيف النشا للخليط ونقلب جيداً حتى تذوب النشا في الخليط.نضيف اللبن البودرة، ونستمر في التقلب حتى يذوب اللبن البودرة.نضيف مثلثات الجبنة، ونضرب جميع المكونات جيداً حتى تتجانس تماماً.نقوم بتصفية الخليط بشكل جيد ثم نضعه في وعاء جديد جاف ونظيف.نقوم بعمل حمام مائي للخليط ، فنحضر وعاء ونملأ ثلثه بالماء ونتركه على نار متوسطة حتى يغلي ، نحضر الوعاء الموجود به الخليط ونضع على وجه وعاء الماء المغلي ثم نغطي وجه وعاء الخليط بشكل جيد ،ونتركه على النار لمدة 45 دقيقة ،ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد .توضع البولة في الوعاء، وتغطى بإحكام.نضع خليط الجبنة الشيدر في الثلاجة لمدة ليلة كاملة، ثم نقلبها على طبق مسطح.نقطع الجبنة الشيدر بالسكين أو تبشر حسب الرغبة.

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