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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لمواجهة التغيرات المناخية|الزراعة: 10 ملايين دولار تكلفة مشروع لتحسين سبل العيش بسيوة

وزير الزراعة
وزير الزراعة

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، اجتماعا مع نبيل بن خاطرة، السكرتير التنفيذي للمرصد، بحضور الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للمرصد.

تناول الاجتماع استعراض دور مرصد الصحراء والساحل على الصعيد الإقليمي والعالمي، والذي شهد تطورا كبيرا على الساحة الدولية.

كما تناول الاجتماع الإعداد للاحتفال بالعيد الثلاثيني لإنشاء المرصد من خلال المشاركة في المؤتمر العالمي للمياه بدكار، وكذلك تنظيم المؤتمر العالمي حول المنظومات الإيكولوجية في أفريقيا كرافد من روافد التنمية.

الاجتماع تناول كذلك مشاركة مرصد الصحراء والساحل في فعاليات cop 27 المزمع عقدها في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، وأيضا دراسة تفعيل برامج ومشاريع مشتركة بين مصر والمرصد في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأهمها مشروع بواحة سيوة بتمويل حوالي 10 ملايين دولار لتحسين سبل العيش بالواحة في ظل التغيرات المناخية.

وشدد وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل على ضرورة تعظيم دور المرصد، وإيجاد حلول عملية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول الأعضاء، ومن أهمها التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي، كذلك مشكلة الجفاف والتصحر وملوحة التربة.

وأشار "القصير" إلى أهمية وضع دراسة استراتيجية للدول الأفريقية في مواجهة التغيرات المناخية، مع ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع المؤسسات والمنظمات الدولية الأخرى.

من ناحيته، أعرب "بن خاطرة" عن سعادته بزيارة مصر والإنجازات التي تشهدها في مجال الزراعة، حيث قام بعدة زيارات ميدانية لبعض المشروعات الزراعية، مؤكدا أنه في كل زيارة له للقاهرة يشعر بسعادة غامرة حينما يرى مصر تنهض وتقاوم التحديات 

بن خاطرة أطلع وزير الزراعة بصفته رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، على نشاط المرصد وكذلك خطة عمله خلال المرحلة القادمة.

الزراعة وزير الزراعة سيوة التغيرات المناخية ١٠ مليون دولار

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