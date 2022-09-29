هبوط حاد في الذهب والدولار يصعد بجنون | تفاصيل أسعار اليوم.. تغطية

قدمت مذيعة موقع “صدى البلد”، نورهان عادل، تغطية إخبارية عن آخر تحديثات لأسعار الذهب والدولار اليوم، الخميس.

وفي هذا الفيديو يرصد “صدى البلد” آخر الأسعار.

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أسعار الذهب اليوم

ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث أن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.

اسعار الذهب والدولار اليوم

أسعار الذهب

ومن خلال التغطية التالية نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم، الخميس 29 سبتمبر 2022، في أسواق الصاغة.

يواصل الدولار ارتفاعه الجنوني اليوم الخميس فيما انخفض سعر اليورو EUR (عملة الاتحاد الأوروبي)، انخفاضاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي USD (عملة الولايات المتحدة الأمريكية)، حيث سجل انخفاضاً قيمته (-0.0023) نقطة وبنسبة (-0.24%) وذلك خلال جلسات التداول صباح اليوم الخميس.

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