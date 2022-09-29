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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ندوة تثقيفية بسوهاج عن دور التدريب في تأهيل الشباب لسوق العمل| صور

صدى البلد

عقدت مديرية القوى العاملة بسوهاج؛ ندوة بعنوان "دور التدريب المهني في تأهيل الشباب لسوق العمل "بمركز التدريب المهني التابع لها بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالمحافظة .

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير المديرية ، أنه تم عقد ندوة تثقيفية للشباب والفتيات المتقدمين للإلتحاق بالدورات التدريبية لتعريفهم بأهمية هذه الدورات في الحصول على فرصة عمل وفتح مشروعات لهم على المهن التي يتم التدريب عليها وأن التدريب المهني على المهن والحرف التي يحتاجها سوق العمل هو البوابة الحقيقية للتشغيل وريادة الأعمال .

وذكر مدير المديرية أن الإعلان الأخير عن 11 دورة تدريبية  قد لاقى إقبالاً من الراغبين على المهن المعلن عنها والتي تشمل : صيانة المحمول والحاسب الآلي، والمساحة، والتبريد والتكييف، والخياطة والتفصيل، والمشغولات اليدوية، في مراكز  التدريب المهني الثلاث بسوهاج وطهطا والكوثر ، إضافة إلى وحدة التدريب المتنقلة المتواجدة بقرية المشاودة بمركز جرجا جنوب سوهاج والتي يتم التدريب فيها على مهن السباكة والكهرباء والخياطة والتفصيل .

وأضاف مدير المديرية أنه يتم توفير كافة والمواد الخام والأدوات اللازمة للتدريب والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل، والتدريب وفقا للمنهج الذي أعدته الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة والذي يحتوي على 80 ٪ عملي و 20 ٪ نظري، إضافة إلى  ندوات تثقيفية عن حقوق وواجبات العمال والسلامة والصحة المهنية وتشغيل النساء وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003  ، وكذلك تشجيع مفهوم ريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

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