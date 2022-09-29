الأرز والسكر والزيت.. قائمة أسعار السلع التموينية عن شهر أكتوبر 2022

قائمة أسعار السلع التموينية المقررة على البطاقات التموينية عن شهر أكتوبر 2022 يستعرض خلال صدى البلد أسعار السكر التمويني والأرز التمويني والزيت التمويني والجبن وغيرها من أسعار السلع التموينية المقرر صرفها خلال شهر أكتوبر المقبل.

أسعار السلع التموينية

ويتوجه صاحب البطاقة التموينية مع بداية كل شهر إلى البدال التمويني أو منافذ جمعيتي أو المجمعات الاستهلاكية لصرف سلع بقيمة 50 جنيها عن كل فرد مقيد داخل البطاقة التموينية بالإضافة إلى فارق نقاط الخبز الذي يوفره المواطن من حصة الدعم العيني من الخبز بواقع 5 أرغفة يوميا عن كل فرد مقيد داخل البطاقة التموينة.

أسعار السلع التموينية

أسعار السلع التموينية عن شهر أكتوبر 2022

سعر السكر في التموين

- سكر معبأ 1 كيلو جرام سعره: 10.50 جنيه.

سعر الأرز في التموين

- أرز معبأ 1 كيلو جرام سعره: 10.5 جنيه.

سعر العدس في التموين

- عدس مجروش 500 جرام سعره: 11 جنيهًا.

سعر الفول في التموين

- فول معبأ 500 جرام سعره: 7.50 جنيه.

سعر السمنة في التموين

- مسلى صناعي 800 جرام سعرها: 24 جنيهًا.

سعر الشاي في التموين

- شاي ناعم 40 جراما سعره: 3.5 جنيه.

سعر الصلصة في التموين

- صلصة 300 جرام سعرها: 6 جنيهات.

سعر الجبنة في التموين

- جبنة تتراباك 250 جرامًا سعرها: 7.5 جنيه.

سعر الجبنة في التموين

- جبنة تتراباك 500 جرام سعرها: 13 جنيها.

سعر المسحوق في التموين

- مسحوق أتوماتيك 800 جرام سعره: 17.50 جنيه.

سعر المسحوق في التموين

- مسحوق عادي يدوي 800 جرام سعره: 10.50 جنيه.

سعر الصابون في التموين

- صابون غسيل 125 جرامًا سعره: 2.25 جنيه.

سعر الصابون في التموين

- صابون تواليت 125 جرامًا سعره: 5.50 جنيه.

سعر اللبن في التموين

- لبن جاف 100 جرامًا سعره: 20 جنيهًا.

سعر الخل في التموين

- خل 5% 900 ملي سعره: 5 جنيهات.

سعر الزيت في التموين

- زيت خليط 0.8 لتر سعره: 23 جنيهًا.

سعر المكرونة في التموين

- مكرونة 400 جرام بسعر 5.25 جنيه.

سعر المكرونة في التموين

- مكرونة 800 جرام سعرها: 10.5 جنيه.

سعر كيس الملح في التموين

- كيس ملح طعام 300 جرام سعره: 1 جنيه.

سعر الصابون السائل في التموين

- كيس سائل غسيل أواني 80 جرامًا سعره: جنيهان.

سعر البسكويت في التموين

- بسكويت يويوز سادة سعره: 1 جنيه.

- بسكويت يويوز ويفر أنواع سعره: جنيهان.

- بسكويت تومورو أنواع سعره: 3 جنيهات.

- بسكويت بوو أنواع سعره: 3 جنيهات.

سعر الدقيق في التموين

- الدقيق المعبأ: 11 جنيهًا.

طريقة إضافة الزوجة على بطاقة التموين

يحرص عدد كبير جدًا من المتزوجين علي كيفيه إضافة الزوجة علي بطاقة تموين الزوج، للمساعدة في دعم الأسرة شهريا في سلة الغذاء.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري، خدمة معرفة طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج، لتوعيه المواطنين بحقوقهم.

وطريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج، تبدأ بإزالة الزوجة المقيدة تموينيًا في بطاقة أسرتها أو المحرومة من الدعم إلى بطاقة التموين عن طريق بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر.

طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج

الدخول على موقع دعم مصر، أو الدخول على بوابة مصر الرقمية، وعمل حساب علي احدهما، توافر رقم بطاقة التموين، كتابة اسم الزوجة رباعيا والرقم القومي للزوجة، اختيار العلاقة، ثم الضغط على إضافة أو ضم إلى بطاقة التموين.

طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة

طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة سهلة وبسيطة ، تبدأ بالدخول على موقع بوابة مصر الرقمية، ثم اضغط على ابدأ الخدمة أدخل بيانات البدال التمويني والمحافظة الموجودة في الرقم القومي، اختر الإدارة التموينية ومكتب التموين التابع لمحل سكنك.

ويمكن إضافة فرد أو أكثر لبطاقة التموين، بالضغط على علامة المربع بجانب الأفراد التي تريد إضافتها، ويطلب من الموقع قراءة الشروط والأحكام واضغط موافق، بعدها ادخل العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه بالتفصيل.

وسيتم عرض كافة البيانات التي ادخلتها للمراجعة ويمكنك التعديل عليها أو الموافقة عليها والاطلاع على ملخص الطلب وتأكيده، وأخيرا دفع الرسوم عن طريق كروت الدفع أو من خلال مندوب تحصيل.

شروط استخراج بطاقة تموين جديدة

تستخرج بطاقة التموين للمواطن مصري الجنسية وإقامته داخل مصر، الحـد الأقصى للمعاش 1500 جنيه شهريا، الحد الأقصى للـ راتـب 2400 جنيه شهريا.

الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة تموين

أصحاب الأمراض المزمنة وغير القادرين و المرأة و المعيلة والأرامل والمطلقات والمستفيدون من برنامج تكافل وكرامة وعمال اليومية و العمالة غير المنتظمة والمتعطلين عن العمل ومن في حكمهم والمستفيدون من معاش السادات ومبارك.