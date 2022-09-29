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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غلق باب لجنة تلقي الطعون بانتخابات العليا وسكرتارية الهيئة الوفدية

لجنة تلقي الطعون
لجنة تلقي الطعون في انتخابات الهيئة العليا والسكرتارية

أعلنت لجنة تلقي الطعون في انتخابات الهيئة العليا و سكرتارية الهيئة الوفدية برئاسة حسين حلمي وعضوية سمير عيد خميس ومحمد حسين صادق عن غلق باب اللجنة اليوم الخميس وذلك بعد أربع أيام من عملها.

وبدأت لجنة تلقي الطعون في انتخابات الهيئة العليا و سكرتارية الهيئة الوفدية عملها صباح اليوم الخميس الموافق 29/9/2022 في تمام العاشرة صباحا، وانتهت في تمام الخامسة مساءً، وتلقت اللجنة في اليوم الرابع والأخير 5 طعون، ليصبح العدد الإجمالي 7 طعون.

وقالت اللجنة  إنها سوف تقوم بفحص الطعون المقدمة، وسيتم إعلان الأسماء النهائية بالترتيب الأبجدي والأرقام وذلك يوم السبت القادم.

لجنة تلقي الطعون انتخابات الهيئة العليا سكرتارية الهيئة الوفدية الطعون الأسماء النهائية

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