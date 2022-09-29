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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير التعليم للطلاب: المدرسة بيتك الثاني.. مش عاروزين شهادة بدون تعلم| فيديو

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية و التعليم، أن العام الدراسي، سيبدأ يوم السبت المقبل، وأنه يقدم التهاني لجميع الطلاب، و لـ المعلمين بالعام الجديد.

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 وأضاف وزير التربية و التعليم، خلال مؤتمر صحفي عرض على قناة تن، أنه يوجه رسالة هامة لـ الطلاب، وهي :" المدرسة هى بيتك الثاني، و أن وزارة التربية و التعليم و الآباء مشاركون فى تربية الطلاب".

ولفت إلى أن هذا العام الدراسي، سيكون هناك عودة للطلاب، وسيكون هناك اهتمام بذلك، من أجل إعداد الطلاب للمستقبل.

وأشار إلى أن الوزارة تهدف لـ تعلم الطلاب، وإعطاء الشهادة لهم، وعلينا أن نعمل جميعا من أجل تخريج طالب يتعلم بالطريق الصحيحة، و الحصول على شهادة معلقًا :" مش عايزين شهادة بس من غير تعلم".

 

التعليم رضا حجازى مؤتمر صحفي وزارة التربية و التعليم تعلم الطلاب

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