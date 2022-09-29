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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع الدولار الأمريكي عالميا.. والجنيه الإسترليني يسجل ارتفاعا كبيرا

الجنية الإسترليني
الجنية الإسترليني والدولار الأمريكي

عكس الجنيه الإسترليني خسائره وارتفع بأكثر من 1٪، اليوم الخميس، مع تراجع الدولار الأمريكي في أعقاب التدخل الكبير لبنك إنجلترا في سوق السندات.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.3٪ خلال تعاملات اليوم عند 1.1026 دولار في جلسة بعد الظهر. 

وارتفع الجنيه الإسترليني، أمام معظم العملات الرئيسية، حيث انخفض اليورو بنسبة 1.01٪ عند 88.48 بنس.

وانهار الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار عند 1.0327 دولار يوم الاثنين بعد أن كشف وزير المالية الجديد كواسي كوارتينج عن خطط لخفض الضرائب، خاصة على الأغنياء، وزيادة الاقتراض.

وأثارت ما يسمى بالميزانية المصغرة فوضى في الأسواق المالية، مما أجبر بنك إنجلترا على البدء في شراء السندات مرة أخرى أمس الأربعاء.

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استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم

لكن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس رفضت التراجع يوم الخميس قائلة، إن “خطط حكومتها هي الخطط الصحيحة للبلاد”.

وأدى ارتفاع الجنيه الإسترليني، اليوم الخميس، إلى ارتفاع ارتفاعه لمدة ثلاثة أيام إلى أكثر من 3٪ ، على الرغم من أن الجنيه الإسترليني لا يزال منخفضا بأكثر من 18٪ هذا العام.

وكافح المحللون لتحديد محفز دقيق لكنهم أشاروا إلى تدخل بنك إنجلترا وانخفاض الدولار وإعادة توازن المحافظ قرب نهاية الربع.

وحذر الكثيرون من أن التداول كان محموما وأن التوقعات للجنيه لا تزال قاتمة.

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