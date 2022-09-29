نوع غير متوقع من الأعشاب يحميك من السرطان.. تعرف عليه

الريحان الحلو له رائحة قوية جدا ونكهة مميزة، ويقدم الريحان إضافة غنية بالألوان والنكهة للعديد من الأطباق المختلفة، يمكن أن يوفر أيضًا بعض الفوائد الصحية.

فوائد الريحان

يحمي الريحان من السرطان.. يمكن أن تساعد المواد الكيميائية النباتية في الريحان في الحماية من أنواع مختلفة من السرطان ، بما في ذلك سرطان الرئة وسرطان الكبد وسرطان الفم وسرطان الجلد .

تنظيم سكر الدم

قد تساعد إضافة الريحان إلى نظامك الغذائي في تقليل مستويات السكر المرتفعة بالدم، في دراسة أجريت على الفئران المصابة بداء السكري ، ساعد مستخلص الريحان في القيام بذلك، وقد يكون الريحان مفيدًا أيضًا في علاج الآثار طويلة المدى لارتفاع نسبة السكر في الدم.

الوقاية من أمراض القلب

يمكن أن يمنع الأوجينول الموجود في الريحان قنوات الكالسيوم ، ما قد يساعد في خفض ضغط الدم، يمكن أن تساعد الزيوت الأساسية الموجودة في الأعشاب على خفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية ، يحتوي الريحان أيضًا على المغنيسيوم ، والذي يمكن أن يساعد في تحسين تدفق الدم عن طريق السماح للعضلات والأوعية الدموية بالاسترخاء.