وزير النقل يسلم دعوة السيسي لرئيس وزراء اليابان للمشاركة في قمة المناخ



التقي الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مع وزير الدولة للشئون الخارجية الياباني Kenji Yamada وبحضور السفير المصري في طوكيو السفير محمد بكر ورئيس جمعية رجال الاعمال المصرية اليابانية .

ففي بداية اللقاء أعرب وزير النقل عن تعازي القيادة السياسية والشعب المصري في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق "شينزو آبى"، مؤكدًا على تضامن مصر مع اليابان في إطار ما قدمه رئيس الوزراء الراحل من إسهامات كبيرة كان لها عظيم الأثر في تعميق أوجه العلاقات بين البلدين، مضيفاً بأن "آبى" كان زعيماً استثنائياً لليابان وصديقاً حقيقياً وداعماً لمصر. ولذا جاء قرار السيد الرئيس بإطلاق اسمه على أحد المحاور المرورية الهامة بالقاهرة، وكذلك على أحد المراحل الخاصة بالجامعة المصرية/اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST.

وقدم وزير الدولة للشئون الخارجية الياباني الشكر للقيادة السياسية في مصر والشعب المصري على التمثيل الرسمي وحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لجنازة رئيس الوزراء الأسبق شينزو ابي ، مؤكدا على حرص الحكومة اليابانية على تعزيز العلاقات مع الحكومة المصرية في كافة المجالات ومنها مجال النقل ومشيدا بالتعاون المشترك بين الجانبين في مشروع الخط الرابع لمترو الانفاق ، وأكد وزير النقل على التطلع الي المزيد من التعاون في كافة المجالات ومنها مجال النقل الذي يوجد به العديد من الفرص المتاحة للتعاون المشترك لافتا الى تقدير القيادة السياسية والشعب المصري للحكومة والشعب الياباني الذي يتسم بالتقدم في كافة نواحي الحياة والانضباط في العمل

كما تم استعراض اهم المشروعات العملاقة والإنجازات الضخمة التي يتم تنفيذها حالياً في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات العملاقة في مجال النقل وتمت الإشارة الي ان هناك 55 شركة يابانية تعمل في مصر في مختلف المجالات ودعا الفريق مهندس كامل الوزير- وزيرالنقل وزير الدولة للشئون الخارجية الياباني لحضور افتتاح المتحف المصري الجديد

وفي سياق متصل التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مع Tetsuo Saito وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة الياباني وبحضور السفير المصري في طوكيو السفير محمد بكر وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجال مترو الانفاق حيث تم بحث الموقف التنفيذي للخط الرابع والتعاون في مجال عمرة قطارات الخطين الاول والثانى للمترو بالإضافة الى التعاون في توطين صناعة عربات المترو والجر الكهربائى بالتعاون مع شركة متسوبيشي وكذلك تشغيل عدد من المحطات فى الموانئ المصرية

كما التقى كل من وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير والسفير محمد بكر، سفير مصر في طوكيو، مع وزير البيئة الياباني "أكيهيرو نيشيمورا"، حيث قدم وزير النقل التعزية في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق "شينزو آبى"، مؤكداً على تضامن مصر مع اليابان في ضوء العلاقات الوثيقة والروابط القوية التي تجمع بين البلدين.

هذا، وسلَّم الوزير الدعوة الموجهة من السيد رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء الياباني للمشاركة في قمة COP27، معرباً في الوقت نفسه عن تقدير مصر للدعم المقدم من اليابان للعديد من المشروعات التنموية الهامة في مختلف المجالات، والتي تراعى المسائل البيئية أو مرتبطة بالاقتصاد الأخضر ومن بينها قطاع النقل والمواصلات.

على صعيد متصل، استعرض وزير النقل المبادرات الثلاثة التي أطلقتها مصر اتصالاً بتحضيرات قمة المناخ، مشيراً إلى ما تقوم به مصر من جهود حثيثة اتصالاً بمسألة مراعاة الأبعاد البيئية في مختلف المشروعات القومية، ومن بينها قطاع النقل الذي يركز على التوسع في كافة الخدمات التي تراعي المعايير البيئية.

ومن جانبه، أعرب وزير البيئة الياباني عن تقديره لمصر لاستضافة هذا الحدث الهام، مؤكداً على تطلعه لمشاركة بلاده الفعالة في قمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ، وتناول سيادته عدد من المبادرات التي من المزمع الإعلان عنها من خلال الوفد المشارك في القمة. أضاف السيد الوزير أن عدداً من الشركات اليابانية سوف تشارك في القمة من خلال جناح خاص لعرض أحدث التقنيات والحلول في مجال مكافحة تغير المناخ، والتي ستركز على احتياجات الدول النامية خاصة فيما يتعلق بالتكيف وتخفيف الأعباء.

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