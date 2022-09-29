عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل يسلم دعوة السيسي لرئيس وزراء اليابان للمشاركة في قمة المناخ

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم


التقي الفريق مهندس كامل الوزير  وزير النقل مع وزير الدولة للشئون الخارجية الياباني  Kenji Yamada  وبحضور السفير المصري في طوكيو السفير  محمد بكر  ورئيس جمعية رجال الاعمال المصرية اليابانية .

ففي بداية اللقاء أعرب وزير النقل عن تعازي القيادة السياسية والشعب المصري في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق "شينزو آبى"، مؤكدًا على تضامن مصر مع اليابان في إطار ما قدمه رئيس الوزراء الراحل من إسهامات كبيرة كان لها عظيم الأثر في تعميق أوجه العلاقات بين البلدين، مضيفاً بأن "آبى" كان زعيماً استثنائياً لليابان وصديقاً حقيقياً وداعماً لمصر. ولذا جاء قرار السيد الرئيس بإطلاق اسمه على أحد المحاور المرورية الهامة بالقاهرة، وكذلك على أحد المراحل الخاصة بالجامعة المصرية/اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST.
وقدم وزير الدولة للشئون الخارجية الياباني الشكر للقيادة السياسية في مصر والشعب المصري على التمثيل الرسمي وحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لجنازة رئيس الوزراء الأسبق شينزو ابي ، مؤكدا على حرص الحكومة اليابانية على تعزيز العلاقات مع الحكومة المصرية في كافة المجالات ومنها مجال النقل ومشيدا بالتعاون المشترك بين الجانبين في مشروع الخط الرابع لمترو الانفاق ، وأكد وزير النقل على التطلع الي المزيد من التعاون في كافة المجالات ومنها مجال النقل الذي يوجد  به العديد من الفرص المتاحة للتعاون المشترك  لافتا الى تقدير  القيادة السياسية والشعب المصري للحكومة والشعب الياباني الذي يتسم  بالتقدم في كافة نواحي الحياة والانضباط في العمل 
كما تم استعراض اهم المشروعات العملاقة والإنجازات الضخمة التي يتم تنفيذها حالياً في  مصر في عهد  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات العملاقة في مجال النقل  وتمت الإشارة الي ان هناك 55 شركة يابانية تعمل في مصر في مختلف المجالات ودعا الفريق مهندس كامل الوزير-  وزيرالنقل وزير الدولة للشئون الخارجية الياباني لحضور افتتاح المتحف المصري الجديد

وفي سياق متصل  التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل  مع  Tetsuo Saito وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة الياباني وبحضور  السفير المصري في طوكيو السفير محمد بكر  وذلك  لبحث تدعيم  التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجال مترو الانفاق حيث تم بحث الموقف التنفيذي للخط الرابع والتعاون في مجال عمرة قطارات الخطين الاول والثانى للمترو بالإضافة الى التعاون في توطين صناعة عربات المترو والجر الكهربائى بالتعاون مع شركة متسوبيشي  وكذلك تشغيل عدد من  المحطات فى الموانئ المصرية

 

كما التقى كل من  وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير والسفير محمد بكر، سفير مصر في طوكيو، مع وزير البيئة الياباني "أكيهيرو نيشيمورا"، حيث قدم  وزير النقل التعزية في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق "شينزو آبى"، مؤكداً على تضامن مصر مع اليابان في ضوء العلاقات الوثيقة والروابط القوية التي تجمع بين البلدين.

هذا، وسلَّم  الوزير الدعوة الموجهة من السيد رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء الياباني للمشاركة في قمة COP27، معرباً في الوقت نفسه عن تقدير مصر للدعم المقدم من اليابان للعديد من المشروعات التنموية الهامة في مختلف المجالات، والتي تراعى المسائل البيئية أو مرتبطة بالاقتصاد الأخضر ومن بينها قطاع النقل والمواصلات.
على صعيد متصل، استعرض وزير النقل المبادرات الثلاثة التي أطلقتها مصر اتصالاً بتحضيرات قمة المناخ، مشيراً إلى ما تقوم به مصر من جهود حثيثة اتصالاً بمسألة مراعاة الأبعاد البيئية في مختلف المشروعات القومية، ومن بينها قطاع النقل الذي يركز على التوسع في كافة الخدمات التي تراعي المعايير البيئية.
ومن جانبه، أعرب وزير البيئة الياباني عن تقديره لمصر لاستضافة هذا الحدث الهام، مؤكداً على تطلعه لمشاركة بلاده الفعالة في قمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ، وتناول سيادته عدد من المبادرات التي من المزمع الإعلان عنها من خلال الوفد المشارك في القمة. أضاف السيد الوزير أن عدداً من الشركات اليابانية سوف تشارك في القمة من خلال جناح خاص لعرض أحدث التقنيات والحلول في مجال مكافحة تغير المناخ، والتي ستركز على احتياجات الدول النامية خاصة فيما يتعلق بالتكيف وتخفيف الأعباء.

 

IMG-20220929-WA0034
IMG-20220929-WA0034
IMG-20220929-WA0033
IMG-20220929-WA0033
IMG-20220929-WA0031
IMG-20220929-WA0031
IMG-20220929-WA0032
IMG-20220929-WA0032
IMG-20220929-WA0030
IMG-20220929-WA0030
IMG-20220929-WA0029
IMG-20220929-WA0029
IMG-20220929-WA0028
IMG-20220929-WA0028

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفضت شرع الله.. القصة الكاملة لوفاة صيدلي حلوان وأسباب حبس الزوجة وعائلتها

ماما طلبت أكل لما بابا وقع من البلكونة..نجل صيدلي حلوان يكشف التفاصيل

الفراخ في خطر والرصيد صفر.. ماذا يحدث في سوق الدواجن والبيض؟

مصير البابل شيت والتحسين.. حجازي يعلن مفاجآت بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

مقابل 1.7 مليون دولار.. تفاصيل ضم الأهلي للاعب برازيلي جديد

مصرع وإصابة 5 مهندسين.. التحريات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة محور الضبعة

شاهد.. دخان كثيف يغطي سماء تبوك السعودية.. ماذا يحدث؟

فرج عامر يكشف تفاصيل مكالمة مدرب بوليفار مع مسئول كبير بالأهلي

ترشيحاتنا

بريطانيا .. ارتفاع غير مسبوق للتضخم بعد انهيار الجنيه الإسترليني

برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 : استمتع بوقتك الحالي

نادية الجندي: أنا نشيطة جدا وعمري ما هعتزل الفن تماما ..فيديو

مُسلم : أتمنى تقديم التواشيح الدينية ولا أحب تصنيفي كمطرب مهرجانات

حجب العقاقير الطبية.. تفاصيل سقوط عصابة بنج الأسنان

برج الميزان .. حظك اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 : تستعد للزواج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب النزيف .. احذري الإفراط في تناول الزنجبيل

أطباء يحذرون .. حكاية سر رخص كبدة العربيات والوصفة السرية لمحل شهير

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه.. صينية بطاطا في الفرن

ردت بعنف على منتقديها.. ياسمين عز قبل وبعد الشهرة | شاهد

فيديو

كل ما تريد معرفته عن قضية صيدلي حلوان ولاء زايد "فيديوجراف"

الفراخ في خطر .. أزمة تضرب الدواجن المصرية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا "فيديوجراف"

العالم يكرم السيسي.. تفاصيل منح الأولمبياد جائزة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة للرئيس

موعد انتهاء الموجة الحارة… تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ