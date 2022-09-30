رئيس "الدلتا التكنولوجية": جاهزية الجامعة لاستقبال العام الدراسى الجديد

قال الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن الجامعة جاهزة لإستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وانه تم عقد اجتماع مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بحضور الدكتور السيد العجوز عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة و الدكتور خالد خضر وكيل الكلية للخدمات والتدريب لأطمئن على الإنتهاء من كافة الإستعدادات والتجهيزات، وإتاحة مناخ دراسى ملائم وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وأكد الدكتور كشك علي ضرورة الإنتهاء من إعلان الجداول الدراسية، والتواجد المُستمر بين الطلاب ،وبدء المحاضرات من أول يوم دراسي لجميع الفرق الدراسية ، على ان يتم تقديم محاضرات تعريفية للفرقة الأولى بالبرامج التكنولوجية الموجودة خلال الأسبوع الأول للدراسة.

أكد رئيس الجامعة على وضع الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية للطلاب، والمراجعة النهائية لكافة المنشآت؛ للتأكد من جاهزية المُدرجات والمعامل، وكافة الخدمات اللوجستية المُقدمة للطلاب ؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة لهم ، وتوفير كافة الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بصورة منتظمة.

واشار إلي انه يجب أن تكون مشروعات التخرج لطلاب الفرقة الرابعة والذي سوف تتخرج هذا العام وهي دفعة التخرج الأولي من الجامعة أن تكون مفيدة للمجتمع وتساعد علي تطوير الصناعة وحل مشاكلها.

وأضاف رئيس الجامعة الحرص على توفير بيئة تعليمية مبتكرة وتعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظرى والتطبيقى والتدريب الميدانى ؛ لمُواكبة التطور التكنولوجى المتسارع وتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل الفعلية ووظائف المستقبل.

وجدير بالذكر ان جامعة الدلتا التكنولوجية تضم خمسة برامج تكنولوجية حديثة ومتميزة وهى برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا الأوتوترونكس، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.