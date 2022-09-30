محل أسطوانات غاز يعرض حياة سكان شارع الجمل بالمنتزه للخطر

استغاث سكان شارع الجمل - منطقة الحرمين - التابع لحي المنتزه - بمحافظة الإسكندرية، من وجود محل لتعبئة أسطوانات الغاز غير المرخص داخل منطقة سكنية ومن الممكن أن يؤدى الى حدوث كارثة بالمنطقة.

يقول خميس قضب فى رسالة لخدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد": " نعانى نحن سكان شارع الجمل - منطقه الحرمين - التابع الى حى المنتزه - بمحافظة الإسكندرية ، أشد المعاناة من وجود ذلك المحل داخل المنطقة السكنية الذي يعرض صحتنا وأروحنا للخطر كما يتسبب في حدوث فزع للأطفال طوال اليوم وعدم مقدرتنا علي المعيشة وعدم قدرتنا على التنفس الهواء النقي".

وأضاف: "تسببت المحل فى انتشار روائح الغاز السامة والخطيرة على صحة الأنسان وقد يؤدي بدوره الي تعريض حياة الاطفال الصغار والسكان للخطر الشديد ، و يتسبب ذلك في حدوث الحرائق بالعقار والمنطقه بالإضافه الي عدم تطبيق خطوات السلامه والأمان متمثلة في عدم استخدام خزانات الطوارئ الموجوده اعلي اسطح المحلات ووضعها بشكل وهمي.



وتابع: “تقدمنا بالعديد من الشكاوى لرئاسة الحى ولكن لم تتم الاستجابة فضلًا عن الإزعاج المستمر وعدم اللامبالاة بشعور الآخرين، فتحولت المنطقة من سكنية إلى بؤرة مُنفرة مناشد المسئولين العمل على حل هذه المشكلة.

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