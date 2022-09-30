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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

محل أسطوانات غاز يعرض حياة سكان شارع الجمل بالمنتزه للخطر

محل لتعبئة أسطوانات
محل لتعبئة أسطوانات الغاز بشارع الجمل

استغاث سكان شارع الجمل -  منطقة الحرمين - التابع لحي المنتزه - بمحافظة الإسكندرية، من وجود محل لتعبئة أسطوانات الغاز غير المرخص داخل منطقة سكنية ومن الممكن أن يؤدى الى حدوث كارثة بالمنطقة.

 

يقول خميس قضب فى رسالة لخدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد": " نعانى نحن سكان شارع الجمل -  منطقه الحرمين - التابع الى حى المنتزه - بمحافظة الإسكندرية ، أشد المعاناة من وجود ذلك المحل داخل المنطقة السكنية الذي يعرض صحتنا وأروحنا للخطر كما يتسبب في حدوث فزع للأطفال طوال اليوم وعدم مقدرتنا علي المعيشة وعدم قدرتنا على التنفس الهواء النقي".

 

وأضاف: "تسببت المحل فى انتشار روائح الغاز السامة والخطيرة على صحة الأنسان  وقد يؤدي بدوره الي تعريض حياة الاطفال الصغار والسكان للخطر الشديد ، و يتسبب ذلك في حدوث الحرائق بالعقار والمنطقه بالإضافه الي عدم تطبيق خطوات السلامه والأمان متمثلة في عدم استخدام خزانات الطوارئ الموجوده اعلي اسطح المحلات ووضعها بشكل وهمي.


وتابع: “تقدمنا بالعديد من الشكاوى لرئاسة الحى ولكن لم تتم الاستجابة فضلًا عن الإزعاج المستمر وعدم اللامبالاة بشعور الآخرين، فتحولت المنطقة من سكنية إلى بؤرة مُنفرة  مناشد المسئولين العمل على حل هذه المشكلة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الاسكندرية حي المنتزه اسطوانات غاز داخل منطقة سكنية غير مرخص محل لتعبئة أسطوانات الغاز انتشار روائح الغاز السامة

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