الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة: إعلان موعد التسجيل للمقررات الدراسية أول أكتوبر

أعلنت كلية الدراسات العليا للتربيه بجامعة القاهرة ، عن موعد تسجيل المقررات الدراسية للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

وقالت كلية الدراسات العليا للتربية ، أن التسجيل واختيار المقررات الاختيارية بموقع الإرشاد الاكاديمى ، يوم السبت الموافق 1/10/2022 بدءا من الساعة العاشرة صباحا.

كما أكدت على سرعة سداد المصروفات وتسليم إيصال السداد لشئون الطلاب قبل فتح باب التسجيل بالإرشاد الاكاديمى حيث لن يتمكن غير المسددين من التسجيل

على الجانب الاخر ، عقد مجلس جامعة القاهرة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية واستعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023.

واستهل مجلس جامعة القاهرة اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادا على روح الدكتور عبد الرحمن ذكري نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث السابق.

ووجه الدكتور محمد الخشت، الشكر لعمداء الكليات على الأداء المتميز خلال العام الدارسي الماضي على كافة المستويات التعليمية والبحثية والاهتمام بالأنشطة الجامعية، وختامها بأداء الامتحانات وإعلان نتائج الطلاب في جميع الكليات.