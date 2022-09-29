القاضي : لجنتا الشباب والسياحة بالحوار الوطني تعبران عن 60% من سكان مصر

أكد زكي القاضي ، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن استحداث لجنة الشباب ولجنة السياحة في الحوار الوطني، كان أمرا عظيما لأنه يعبر عن 60% من تعداد سكان مصر.

وقال زكي القاضي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن الفرحة مضاعفة لان المقرر والمقرر المساعد للجنة الشباب من تنسيقية شباب الأحزاب.

وتابع المقرر المساعد للجنة الشباب بالحور الوطني، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أنه لدينا مساحة في لجنة الشباب في الحوار الوطني للخروج بتوصيات مجدية في كافة القضايا.

نستمع إلى كافة الأصوات

وأشار زكي القاضي إلى أنه نستمع إلى كافة الأصوات داخل اللجنة للوصول إلى نتائج حقيقية.